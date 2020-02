Windows 10X - specjalna edycja Windows 10 dla urządzeń z dwoma ekranami

Kilka dni po pojawieniu się w sieci zdjęć Surface Duo, Microsoft ogłasza informacje o pracy nad zmodyfikowaną wersją systemu Windows 10.

System Windows 10 doczeka się kolejnej edycji, nazwanej po prostu Windows 10X. Jest ona przeznaczona nie tylko dla Surafce Duo, ale ma działać na wszystkich urządzeniach z dwoma ekranami. Obecnie aktualizowanie Windows 10 pochłania sporo czasu i czasami jest drogą przez mękę - zwłaszcza na słabszych maszynach z niewielkimi ilościami pamięci RAM. W przypadku 10X aktualizowanie systemu ma zająć maksymalnie 90 sekund - tak zapowiada sam producent. Niestety, nie wyjaśniono, w jaki sposób aktualizacje systemu ulegną w ten sposób przyśpieszeniu, jednak można przypuszczać, że edycja ta będzie "odchudzona" w stosunku do podstawowej, dlatego też ilość plików do aktualizacji nie będzie duża.

A jak podało The Verge, aktualizacja może być rozwiązana jeszcze inaczej - będzie można w tym systemie włączyć aktualizację przy uruchamianiu, dlatego nawet nie zauważy się, że Windows 10 pobrał najnowsze poprawki. Zauważy się jedynie, że włącza ponad minutę dłużej. Trzeba przyznać, że to bardzo ciekawy pomysł. Ale kiedy zobaczymy to wszystko w praktyce? Pierwsze wzmianki o Windows 10X pojawiły się w październiku 2019 roku i były powiązane z hybrydowymi, dwuekranowymi urządzeniami PC, jak Surface Neo. Dotychczasowe przecieki prezentują to rozwiązanie następująco: gdy używa się urządzenia jak laptopa, wyświetlana jest wirtualna klawiatura na dolnym wyświetlaczu. Po rozłożeniu urządzenia do formy tableta, interfejs zmieni się w podobny do tego, jaki znamy z iPada.

Windows 10X zapowiada się interesująco, więc będziemy na bieżąco śledzić wszelkie nowiny na jego temat.