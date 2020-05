Windows 10X - wiemy, co przyniesie nowa wersja lekkiego Windowsa

Od czasu pokazania Windows 10X oraz udostępnienia emulatora pozwalającego na używanie tego systemu, budzi on duże zainteresowanie na całym świecie. Dowiedzieliśmy się, co zmieni w nim najbliższa aktualizacja.

Windows 10X najpierw miał być tylko dla urządzeń z dwoma wyświetlaczami, ale kilka dni temu Microsoft ogłosił, że pojawi się przede wszystkim w edycji dla maszyn z jednym ekranem - czyli monitorem zarówno desktopa, jak i wyświetlaczem laptopa. "Odchudzony" Windows 10 ma odświeżony interfejs, potrafi wprowadzać aktualizacje w kilka-kilkanaście sekund i jest pozbawiony niepotrzebnych elementów. Będzie mieć także specjalny tryb "Kompozycji", który zmienia klasyczny interfejs systemowy w bardziej produktywny. I to właśnie pierwsza z nowości.

Źródło: WindowsLatest

Jak pokazuje powyższy zrzut ekranu, interfejs Windows 10X wygląda nieco inaczej, niż się do tego przyzwyczailiśmy, jednak wciąż oferuje wszystkie znane funkcje. Został on przesunięty na prawą stronę i znajduje się w nim Eksplorator Plików (jednak nie jest to klasyczny - o czym w dalszej części tego tekstu), przycisk Start, wejście do Ustawień, a także uruchamianie przeglądarki Edge. Druga nowość to dynamiczne tapety - tło pulpitu będzie zmieniać się samoczynnie, w zależności od takich czynników jak pora roku, dnia, a nawet czas wschodu i zachodu słońca. Co ciekawe, będą tapety mające swoje odmienne wersje, np. będzie można zobaczyć te same góry o świcie, po południu, wieczorem i nocą. Zmiana na najlepiej dopasowane do pory dnia nastąpi na bazie systemowego zegara i lokalizacji użytkownika. Trzecia ważna zmiana to używanie tylko zaufanych aplikacji, czyli z Windows Store - to znamy już z Windows 10S. Pojawi się możliwość pobierania aplikacji także z innych miejsc w sieci oraz nośników USB, jest tylko jeden warunek - muszą cieszyć się "dobrą reputacją".

Źródło: WindowsLatest

Windows 10X uniemożliwi użytkownikowi ręczne czyszczenie rejestru lub używanie do tego celu narzędzi optymalizacyjnych. Aplikacje zainstalowane w systemie będą mieć dostęp tylko do wybranych bibliotek. Na przykład Groove otrzyma dostęp do mediów wyłącznie w sytuacji, gdy będzie to wymagane. Co wiąże się pośrednio z tym rozwiązaniem, to brak możliwości korzystania z programów antywirusowych - skoro aplikacje są zaufane, nie ma potrzeby stosowania ochrony antywirusowej. Dotyczy to także Windows Defendera.

Microsoft kładzie duży nacisk na prywatność - system kontroli będzie umożliwiał korzystanie z urządzeń zewnętrznych, jak kamera czy drukarka, tylko na wyraźne życzenie użytkownika. Warto zauważyć, że podobne rozwiązanie zastosował Google w najnowszych edycjach systemu Android. Eksplorator Plików nie będzie taki, jak w obecnym systemie Windows 10 i poprzednich "okienkach" - na pasek nie dodasz aplikacji, wtyczek, folderów, itp. Po kliknięciu w ikonkę folderu zobaczysz natomiast taki widok:

Źródło: WindowsLatest

Ostatnia zapowiedziana rzecz to aktualizacje aplikacji oraz samego systemu. Gdy pojawi się nowa edycja jednego lub drugiego, zostaną pobrane tylko te elementy, które zostały zmienione - co ma pozwolić na zaoszczędzenie transferu danych oraz sprawi, że proces aktualizacji zostanie przeprowadzony błyskawicznie.

Źródło: WindowsLatest