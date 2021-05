Windows 10X wstrzymany - co się dzieje?

Wszelki znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Windows 10X nie pojawi się w tym roku. Microsoft skupia się na "standardowej" edycji.

Nie są to informacje przekazane przez sam Microsoft, ale przecieki - i to z kilku źródeł. Dowiadujemy się z nich, ze wszelkie prace nad rozwojem Windows 10X zostały wstrzymane, ale - co warto zaznaczyć - nie oznacza to wycofania się z projektu. Windows 10X trafi z pewnością na rynek, choć nie w tym roku. A pierwsze plany mówiły o jego pojawieniu się jeszcze w tym kwartale. Ten odchudzony Windows 10 został zapowiedziany w 2019 roku, a plany związane z jego rozwojem i wprowadzeniem do obiegu pokrzyżowała pandemia.

Po jej wybuchu data premiery była kilkakrotnie przesuwana, Microsoft zmienił też podejście do tematu - zapowiedział, że system będzie działać nie tylko na urządzeniach z dwoma wyświetlaczami, jak pierwotnie planowano, ale trafi również na zwykłe oraz desktopy. Wspomniane przecieki podają, że obecnie Microsoft koncentruje się na dużej aktualizacji Windows 10 - Sun Valley - a Windows 10X został przesunięty na listę "rzeczy do zrobienia później".

Jeśli czekasz na 10X - niestety, poczekasz jeszcze dłuższy czas. A jeśli nie wiesz, czym jest ten system i dlaczego warto się nim zainteresować - zobacz ten tekst, w którym zbieramy wszystkie informacje na jego temat.