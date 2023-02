Windows 11 2023 (23H2) - kolejna duża aktualizacja Windows. Co o niej wiemy? [15.02.2023]

Gdy Microsoft opublikował Windows 11 w październiku ubiegłego roku, systemowi brakowało kilku istotnych funkcji, do których przyzwyczaił nas Windows 10. Niektóre zaś były zapowiedziane, ale jeszcze niedostępne - jak wsparcie aplikacji z systemu Android. Producent zapowiedział jedną dużą aktualizację rocznie, jednak częściej wychodzą pomniejsze poprawki, których zadaniem jest likwidacja zauważonych przez użytkowników bugów oraz usprawnienie wybranych funkcjonalności.

W roku 2022 duża poprawka to 22H2, a już sporo przed nią pojawiły się również pierwsze informacje o 23H2, zaplanowanej na rok 2023. Gromadzimy je tutaj, a tekst będzie aktualizowany na bieżąco.

Data premiery 22H2 to 21 września 2022 roku, a więc można założyć, że 23H2 zobaczy światło dzienne w drugiej połowie września 2023 roku. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nie wszystkie urządzenia będą mogły od razu ją wprowadzić - w przypadku niektórych okres oczekiwania na otrzymanie aktualizacji może wynieść nawet kilka miesięcy.

Jak zwykle jako pierwsi dostęp do niej powinno otrzymać uczestnicy programu Windows Insider.

Prawdopodobnie nie. Microsoft wprowadza nowe minima dla sprzętu w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony systemu, przez co większość starszych urządzeń nie będzie w stanie obsłużyć 23H2. W takiej sytuacji będą one otrzymywać wyłącznie łatki związane z bezpieczeństwem. Z pewnością na liście wspieranych podzespołów pojawią się te, które zadebiutują na rynku do momentu premiery 23H2.

Za wcześnie, aby odpowiedzieć na to pytanie. Wciąż planowane są i testowane nowe funkcje w obecnych wersjach Windows 11. W jednym z podcastów Microsoft zaprezentował w PowerPoincie plik SV3 Refined Investments Next Steps. SV3 może być odczytywane jako Sun Valley 3, czyli 23H2.

Wiemy jednak, że ogólnie Microsoft planuje znaczne poprawienie obsługi dotykowej Windows 11. Być może pojawi się specjalny tryb tableta dla urządzeń dotykowych? W 2023 ma wejść na rynek Surface Duo 3, co miałoby sens. Jedną z oczekiwanych zmian jest także pojawienie się trybu ciemnego obejmującego każdy zakątek systemu. Miał być dostępny już przy premierze Windows 11, ale Microsoft zawiódł oczekiwania. Podpowiedzią co do zmian i nowości będą edycje beta systemu, publikowane dla uczestników programu Windows Insider.

Pozostaje mieć nadzieję, że z aktualizacją 23H2 nie pojawi się tyle problemów, co z 22H2.

AKTUALIZACJA 30.01.2023

Pogłoski sugerują, że aktualizacja 23H2 przyniesie odświeżony Eksplorator Plików. Ma mieć m.in. lepszą integrację z OneDrive, a także sekcję z rekomendowanymi lokalizacjami. Będą tam najczęściej otwierane foldery i pliki. Ma to wyglądać tak, jak na poniższym zrzucie ekranu. Ponadto systemowa wyszukiwarka powinna zostać usprawniona, aby dawać dokładniejsze rezultaty.

AKTUALIZACJA 15.02.2023

Użytkownik Twittera Albacore opublikował zrzuty ekranu prezentujące funkcje gamingowe wprowadzone przez aktualizację 23H2. Są to dobre informacje dla osób korzystających ze sprzętu z podświetleniem RGB. Będzie można regulować jego efekty oraz intensywność z poziomu samego Windowsa, bez konieczności używania oprogramowania firm trzecich.

New settings for device lighting make an appearance in build 25295. Is this the beginning of the end for low quality RGB gamer gear apps? ???? The spec for this is from 2018 and references to the feature have been around for years. Not cancelled after all ????https://t.co/oG4JbKsoeB pic.twitter.com/bMtxCH8REo