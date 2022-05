Windows 11 - 8 aspektów, w kórych jest lepszy od Windows 10

Choć na pewno daleko mu do doskonałości, nowy system Microsoftu nie jest aż tak zły, jakby mogło się wydawać czytając kolejne informacje o bugach i problemach.

Microsoft w Windows 11 poszedł kilka kroków dalej niż w Windows 10. Choć menu Start nadal nam się nie podoba, warto pokazać kilka aspektów, w którym wyprzedził swojego młodszego krewniaka. Jakie to aspekty?

Produktywność

System operacyjny ma służyć dwóm rzeczom: pracy i rozrywce. O ile Windows 10 można opisać jako system stawiający bardziej na zabawę, o tyle jego następca skupia się na stworzeniu optymalnego środowiska do pracy. Jak to ujął zresztą szef Microsoftu, Satya Nadella: "Windows jest miejscem dla wszystkich subskrypcji firmy", czyli Microsoft 365, Office, Xbox Game Pass itp. Stąd też mocniejszy nacisk na połączenie z Teams oraz OneDrive, a także tryb skupienia i inne elementy pomagające w wydajniejszej pracy.

Ustawienia

Fot. Mark Hachman/IDG

W Windows 10 mamy mnóstwo ustawień i osoby nieprzyzwyczajone mogą się po prostu w ich pogubić. W Windows 11 zostało to zorganizowane znacznie przejrzyściej, pojawiły się także możliwości wprowadzenia ustawień rekomendowanych. Ogólnie jest łatwiej dotrzeć tam, gdzie się chce, bez konieczności klikania na kolejne opcje. Ponadto każda sekcja podaje informacje zarówno tekstowo, jak i w sposób graficzny, dzięki czemu masz bardziej poglądowy obraz sytuacji.

Dobry start, czyli OOBE

Fot. Mark Hachman/IDG

OOBE to skrót od angielskich słów Out of box experience. Oznacza po prostu przyjemność komfort ze sprzętu zaraz po wyjęciu go z pudełka. Windows 11 zapewnia bardzo przyjemny, ponieważ bardzo łatwo podpiąć pod niego telefon oraz aplikacje Office. Wymagane jest tylko konto Microsoftu oraz odpowiednia subskrypcja. Wszystko odbywa się szybko i wygodnie, dlatego pracę z nowym systemem zaczynasz błyskawicznie.

Centrum powiadomień

Fot. Mark Hachman/IDG

Ani w Windows 10, ani w Windows 11 nie jest ono intuicyjne, jednak nowszym system ma bardziej estetyczne rozwiązania i jest bardziej ergonomiczne. Mamy również od razu możliwość regulacji kilku istotnych ustawień, jak głośność czy jasność, a w przypadku laptopów widać także poziom naładowania baterii. Dzięki temu korzysta się z niego zdecydowanie wygodniej, niż w odpowiedniku na Windows 10.

Układ Snap

Fot. Microsoft

Mała, ale znacząca zmiana, zwłaszcza dla osób korzystających na co dzień z więcej, niż jednego monitora. Otrzymujemy tu gotowy zestaw szablonów, które organizują okna aplikacji na ekranie w zależności od wyboru użytkownika. Na star otrzymaliśmy sześć szablonów. Trzeba przyznać, że są one w pełni przemyślane. Przydadzą się również osobom, które mają wiele otwartych okienek w tym samym czasie.

Windows Media Player

Odtwarzacz multimedialny, który w Windows 10 ustąpił Groove Music, powraca z przytupem. Co prawda nie jest tak wszechstronny jak cieszący się słusznym kultem VLC, ale nie oznacza to, że jest zły. No i warto dodać, że jest cały czas rozwijany - ostatnia nowość to dodanie Biblioteki oraz możliwość poprawy jakość materiałów wideo.

Android na Windows

Fot. Microsoft

Natywne wsparcie dla aplikacji Androida było czymś, czego domagali się sami użytkownicy - i Microsoft posłuchał. Co prawda na początku jest to wykonywane poprzez Amazon Appstore, ale ma się to zmienić. Tak czy owak nawet aktualne wsparcie znacznie poszerzyło możliwości systemu. A jeśli komuś tego mało, zarówno na Windows 10, jak i na Windows 11 dostępne są emulatory jak BlueStacks.

DirectStorage i AutoHDR

Dzięki DirectStorage gracze odczują znaczne skrócenie czasu ładowania gier oraz szybsze wczytywanie tekstur. Z kolei domyślnie włączony AutoHDR wpłynie bardzo pozytywnie na jakość wizualną i pozwoli w pełni wykorzystać możliwość nowoczesnych monitorów.

No i na koniec warto przypomnieć, że Windows 10 to już dla Microsoftu rozdział zamknięty, podczas gdy Windows 11 będzie rozwijany. Może warto zatem pomyśleć o wypróbowaniu nowszego?

Źródło: PC World