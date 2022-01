Windows 11 - Build 22533 wprowadza zmiany wizualne i błędy

Przedstawiciele firmy Microsoft postanowili zadbać odrobinę o aspekty wizualne oprogramowania Windows 11. I dobrze, bo akurat one wołały o pomstę do nieba. Uważaj jednak na instalację - aktualizacja pełna jest błędów.

Spis treści

Firma Microsoft udostępniła testerom z programu Windows Insider nową kompilację Build 22533 kierowaną do Windows 11. Jest to kolejny publiczny podgląd nadchodzących zmian systemu operacyjnego, po której instalacji możemy podejrzeć co tam nowego planują dla nas producenci. Wygląda na to, że tym razem chcą nieco odświeżyć wygląd suwaków głośności, jasności i innych wysuwanych okien.

fot. Daniel Olszewski/PCWorld

Po instalacji Windows 11 Build 22533 użytkownicy zauważyli jedną znaczącą zmianę — obsługę nowoczesnych wysuwanych elementów inspirowanych WinUI. Już w listopadzie tamtego roku pojawiały się plotki, coby firma Microsoft planowała w niedługim czasie wprowadzić nowy wygląd menu regulacji głośności, gdy programiści znaleźli kod potwierdzający jego istnienie. Wychodzi na to, że przeciek okazał się prawdą, a twórcy właśnie zaczęli testować nowość wśród członków programu Windows Insider.

Zobacz również:

Źródło: Windows Latest

Nowe wysuwane menu można zobaczyć po dostosowaniu głośności lub jasności ekranu. Co ciekawe, pojawia się ono także przy próbie wyłączenia i włączenia trybu samolotowego. Należy tutaj także wspomnieć o tym, że design suwaków jest spójny zarówno z trybem jasnym jak i ciemnym. Oczywiście, na tym nie koniec. W aktualizacji poza zmianami wizualnymi firma Microsoft zdecydowała się wprowadzić 13 motywów klawiatury dotykowej oraz pojawiła się opcja odinstalowania aplikacji Zegar.

Pełna lista znanych błędów

Firma Microsoft potwierdziła błąd, w którym użytkownicy mogą nie być w stanie wprowadzać tekstu w wyszukiwarce systemu Windows lub w polu wyszukiwania menu Start. Można to naprawić, uruchamiając system Windows Run z WIN + R. Wyszukiwarka Windows lub pasek zadań mogą się nie otwierać, ale można to naprawić, ponownie uruchamiając proces „Eksploratora Windows”. Inny błąd może powodować migotanie paska zadań podczas przełączania między metodami wprowadzania. Błąd może usunąć siłę sygnału z listy dostępnych sieci Wi-Fi. Istnieje inny błąd, który powoduje pusty wpis w sekcji Bluetooth i urządzenia. Ustawienia systemu Windows mogą ulec awarii, jeśli przejdziesz do System > Wyświetlacz > HDR. Wyrównanie paska zadań może spowodować uszkodzenie przycisku Widgety na pasku zadań.

Jak zainstalować kompilację Windows 11 22533?

Aby zainstalować najnowszą kompilację systemu Windows 11, postępuj według poniższej instrukcji: