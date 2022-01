Windows 11 - Build 22538 zawiera przeciek dalszych zmian systemu

Kilka dni temu przedstawiciele firmy Microsoft udostępnili kolejną kompilację systemu Windows 11 dla testerów grupy Windows Insider. Wygląda na to, że poza jawnymi zmianami znajduje się tam coś jeszcze.

O ostatniej aktualizacji i o tym co wprowadza pisaliśmy szerzej wczoraj, tutaj. W skrócie, największą zmianą jaką ma w zamiarze wprowadzić firma Microsoft, jest odświeżenie wyglądu Menadżera zadań tak, by pasował do ogólnego designu systemu Windows 11. Poza tym niemiecki portal Deskmodder odkrył tam coś jeszcze.

Fot. deskmodder.de

Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele firmy Microsoft pracują nad zmianą szerokości paska zadań. Na powyższym zdjęciu, na samej górze widać wąski widok paska zadań w aktualnej wersji Windows 11. Szczególnie warto zwrócić uwagę na fakt, że sekcja daty i godziny nie mieści się w udostępnionym obszarze, przez co cyfry są wyraźnie odcięte. Drugi pasek zadań przedstawia normalny widok w kompilacji 22538, a na samym dole dla porównania wąski wariant w tej samej aktualizacji. Widać tam, że czas prezentuje się w poprawny sposób.

Spekulujemy, że może to wskazywać na to, iż firma Microsoft niejawnie pracuje nad edycją paska zadań i a kosmetyczna poprawka jest zapowiedzią dalszych zmian. Być może jest to równoznaczne z tym, że edycja rozmiaru paska zadań stanie się pełnoprawną funkcją dostępną z poziomu ustawień.