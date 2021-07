Windows 11 - Edge w końcu trafi do Sklepu Microsoft

Wygląda na to, że Microsoft jest w końcu gotowy na umieszczenie przeglądarki Microsoft Edge w swoim wirtualnym Sklepie Microsoft.

Amerykański gigant bardzo intensywnie pracuje nad Windowsem 11 oraz wszelkimi możliwymi usprawnieniami wokół niego, jak choćby Sklep Microsoft, czy przeglądarka Edge, w których zachodzi wiele mniej, lub bardziej znaczących zmian.

Już wcześniej pisaliśmy o tym, że w Sklepie Microsoft niedługo dostępne będą przeglądarki stworzone w oparciu o silniki Chromium oraz Gecko, na czym z pewnością skorzysta Mozilla, dodając tam Firefoxa. Możemy też zakładać, że w niedalekiej przyszłości pojawią się tam także inne przeglądarki, takie jak Google Chrome, Brave, Vivaldi i pozostałe, powstałe w oparciu o silnik Chromium. Dzisiaj na osoby testujące system Windows 11 czeka kolejna nowość. Już teraz mogą one próbować pobrać przeglądarkę Microsoft Edge bezpośrednio z odświeżonego i przeprojektowanego sklepu.

Jedno proste kliknięcie wystarczy, aby przeglądarka pojawiła się na naszym komputerze. Wygląda jednak na to, że w chwili obecnej pobierany jest jedynie plik instalacyjny, a użytkownicy zmuszeni są do ręcznego ściągnięcia pozostałych plików przeglądarki spoza sklepu, aby móc dokończyć proces instalacji. Sklep umożliwi nam także pobranie rozszerzeń do Microsoft Edge.

Edge nie jest jednak jedyną aplikacją, która pojawia się w Sklepie Microsoft. Amerykański gigant stara się spełnić dane wcześniej obietnice i sukcesywnie umożliwia pobieranie większej ilości programów. Już niedługo pojawią się tam także doskonale znane wszystkim Paint oraz Notatnik. Będą one posiadały swoje osobne zakładki wewnątrz sklepu. Dzięki temu zabiegowi te programy będą otrzymywały automatyczne aktualizacje.