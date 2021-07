Windows 11 FAQ: Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Windows 11? Znajdziesz je tutaj.

Spis treści

Stało się - firma Microsoft oficjalnie ogłosiła Windows 11. Dla przypomnienia, przeszło tydzień temu do Internetu wyciekła wersja zapoznawcza systemu, dzięki czemu wszyscy mogliśmy zapoznać się z nowinkami, niewiele więc z tego co podali przedstawiciele nas zaskoczyło. Mimo wszystko - zagwozdek dotyczących nowego oprogramowania jest wiele, a kilka z nich stale się powtarzają. Postanowiliśmy więc stworzyć listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi do nich. Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco wraz z nowymi informacjami.

Autor: Mark Hachman

Co to jest Windows 11?

Windows 11 to kolejna wersja oprogramowania Windows 10. Zmiany zawarte w aktualizacji są na tyle przełomowe, że firma Microsoft zdecydowała się stworzyć nową nazwę, zamiast tak jak wcześniej, nadać numer, np. 21H2.

Kiedy zostanie ogłoszony system Windows 11?

Firma Microsoft oficjalnie ogłosiła system Windows 11 dwudziestego czwartego czerwca o godzinie 11 rano czasu wschodnioamerykańskiego.

Kiedy będę mógł pobrać Windows 11?

Windows 11 zostanie udostępniony testerom z programu Windows Insider 28 czerwca, wszyscy inni użytkownicy będą musieli poczekać z pobieraniem aż o oficjalnej premiery, która nastąpi pod koniec 2021 roku. Wtedy system Windows 11 zostanie udostępniony tym urządzeniom, które spełniają wymagania sprzętowe.

Jak uzyskać system Windows 11?

Na dzień dzisiejszy system Windows 11 wydawany jest w wersji zapoznawczej dla testerów z programu Windows Insider. Aby go pobrać wystarczy do niego dołączyć w Windows Update.

Czy mogę nie pobierać Windows 11?

Jeśli zastanawiasz się, czy będziesz mógł zrezygnować z systemu Windows 11 - odpowiedź brzmi: tak. Urządzenia będą mogły korzystać z Windows 10 aż do oficjalnego wycofania go przez firmę Microsoft w roku 2025.

Czy mogę bezpiecznie pobrać Windows 11?

Na dzień dzisiejszy system Windows 11 udostępniony w ramach programu Windows Insider jest wersją zapoznawczą. Oznacza to, że nie jest w pełni bezpieczny i mogą znajdować się na nim liczne błędy. Lepiej wstrzymać się z instalacją aż do oficjalnego wydania.

Czy system Windows 11 będzie bezpłatny?

Dokładną analizę kosztów ile przyjdzie nam zapłacić za system Windows 11 można przeczytać tutaj. Co ciekawe jednak, początkowo Windows 11 będzie darmowy. Firma Microsoft ogłosiła, że użytkownicy Windows 10 będą mogli skorzystać z bezpłatnej aktualizacji.

Czy będą różne wersje systemu Windows 11?

Firma Microsoft odnosi się do Windows 10 Home oraz Windows 10 Pro jak do dwóch różnych wersji systemu i prawdopodobnie to sam zrobi z Windows 11. Spodziewamy się więc, że pojawi się i Windows 11 Home oraz Windows 11 Pro.

Czy będę mógł uzyskać Windows 11, jeśli mój komputer się nie kwalifikuje do aktualizacji?

W perspektywie krótkoterminowej - tak, wystarczy dołączyć do programu niejawnych testerów z Windows Insider. Do czasu publikacji Windows 11 być może firma Microsoft obniży wymagania sprzętowe. Niestety, jeżeli tak się nie stanie to komputery, które nie spełniają wymagań sprzętowych Windows 11, będą zmuszone do pozostania na Windows 10.

Co nowego w systemie Windows 11?

Zmiany dotyczą głównie wyglądu i układy interfejsu systemu. Windows 11 jest bardziej kompaktowy i nowoczesny. Jego cechą szczególną jest dostosowanie do ekranów dotykowych tak, by każdy użytkownik mógł komfortowo używać urządzeń z trybem tabletu. Więcej na temat tego co zobaczymy w Windows 11 możecie przeczytać tutaj.

Źródło: Windows Latest

Co oznacza system Windows 11 dla systemu Windows 10?

Firma Microsoft jakiś czas temu ogłosiła, że w 2025 skończy wsparcie dla Windows 10. Oznacza to, że system przestanie być w jakikolwiek sposób aktualizowany i unowocześniany do współczesnych standardów. W tym wypadku Windows 11 jest po prostu kolejną wersją oprogramowania, która zastąpi nam Windows 10. Wielu z Was może się tutaj zastanawiać: Jak to, skoro Windows 10 miał być ostatnia wersją oprogramowania? Cóż, jak się okazuje - nie do końca tak było! Więcej o tym możecie przeczytać tutaj.

Jakie są wymagania sprzętowe dla systemu Windows 11?

Wymagania sprzętowe systemu Windows 11 są ogromne. Na dzień dzisiejszy znane są tylko wymagania względem procesora. Przede wszystkim konieczne jest posiadanie co najmniej Intel Core 8 generacji lub Ryzen 2000. Starsze procesory nie będą w stanie udźwignąć Windows 11. Dla porównania, system Windows 10 potrzebuje zaledwie procesora z 1GHz oraz 2 GB pamięci RAM. Różnica jest więc znacząca.

Źródło: Windows Latest

Czy są jakieś nowe aplikacje dla systemu Windows 11?

System operacyjny Windows 11 otrzyma możliwość natywnego uruchamiania aplikacji na Androida.

Czy będzie Windows 11 Mobile?

Niestety, prawie na pewno nie.

Czy system Windows 11 będzie wymagał konta Microsoft?

To zależy. Według obecnych źródeł informacji, Windows 11 Home będzie wymagał konta Microsoft już na etapie instalacji oprogramowania. Co ciekawe, ten wymóg będą mogli obejść posiadacze Windows 11 Pro. To własnie w tej wersji użytkownicy będą mogli zdecydować się na korzystanie z konta lokalnego lub konta Microsoftu według własnych potrzeb.

Jak często system Windows 11 będzie otrzymywał aktualizacje?

Nie jest to jeszcze pewne, ale prawdopodobnie firma Microsoft utrzyma ten sam system aktualizacji co do tej pory w Windows 10. Oznacza to, że użytkownicy mogą spodziewać się dwóch dużych aktualizacji w ciągu roku, regularnych comiesięcznych w ramach Patch Tuesday oraz licznych mniejszych na przestrzeni całego roku.

Nie wiesz jaka klawiatura gamingowa jest warta uwagi? Sprawdź Razer Ornata V2!