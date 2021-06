Windows 11 Home - konfiguracja tylko z internetem? Mamy na to sposób

Obraz ISO Windowsa 11 wyciekł do sieci w tym tygodniu, a w ciągu kilku dni użytkownicy znaleźli w nim kilka dziwnych rzeczy. Jedna z nich dotyczy procesu konfiguracji.

Microsoft wcześniej naciskał, aby użytkownicy logowali się do swoich kont Microsoft w Windows 10 podczas konfigurowania nowego urządzenia, co utrudniało użytkownikom życie. Obejściem było odłączenie kabla ethernetowego i wybranie opcji Nie mam internetu, a następnie przechodzenie do ograniczonej konfiguracji, która pozwalała użytkownikom na założenie lokalnego konta. W Windows 11 Home to już niestety nie zadziała. W nowej wersji systemu przy konfiguracji nie znajdziemy opcji Nie mam internetu, którą można wybrać i przejść do tworzenia lokalnego konta. W przeciwieństwie do Windows 11 Pro, menu Opcje logowania nie zawiera opcji Konto offline, w ten sposób użytkownicy nie mają innej możliwości niż zalogowanie się do (lub utworzenie) konta Microsoft. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy użytkownicy nie są podłączeni do Internetu.

W tym przypadku przyda się proste obejście jednego z czytelników portalu, które jest zarówno zabawne, jak i zaskakujące. Kiedy Windows 11 Home prosi użytkowników o połączenie z siecią, prosty skrót Alt + F4 zamyka komunikat i pojawia się strona tworzenia konta lokalnego. Dzięki temu możemy ominąć cały ekran logowania do konta Microsoft. Oczywiście ci, którzy już zalogowali się na swoje konto Microsoft mogą również wejść do ustawień konta i przełączyć je na konto lokalne. Nie jest jednak jasne, czy brak opcji skonfigurowania urządzenia bez połączenia z Internetem jest przypadkowy.

Oficjalna premiera Windows 11 odbędzie się 24 czerwca.

