Windows 11 - Intel się wygadał! Wiemy kiedy premiera?

Czyżby Intel właśnie niechcący ujawnił potencjalny termin debiutu najnowszego systemu operacyjnego Microsoft? Zaskoczeni?

Z Windowsem 11 obcujemy już od prawie miesiąca. Microsoft udostępnił w tym czasie wiele informacji dotyczących najnowszej wersji systemu operacyjnego, a liczne grono osób może testować jego działanie w ramach programu Windows Insider. Wygląda na to, że pierwszą wersję live powinniśmy otrzymać już jesienią tego roku.

Intel udostępnił w ubiegłym tygodniu nowe sterowniki do swoich kart graficznych, które mają pomóc użytkownikom w pełnym wykorzystaniu potencjału Windowsa 11. Ten ma zaoferować wiele możliwości oraz funkcji, z których szczególnie zadowoleni będą gracze. Dzięki najnowszym sterownikom jednostki graficzne Intel mogą korzystać między innymi z Auto HDR.

Nie to jest jednak najważniejsze. Niektórzy testerzy zagłębili się w pliki udostępnione przez Intela wraz z pojawieniem się sterowników. W pliku readme odnaleziono jedną bardzo ważną linijkę tekstu: Microsoft Windows* 11-64 - October 2021 Update (21H2). Wynika z tego, że Windows 11 oficjalnie pojawi się jeszcze w październiku tego roku, najprawdopodobniej w jego trzecim, lub czwartym tygodniu.

Nie jest to oczywiście pierwszy przeciek, w którym pojawia się właśnie ta data. Już wcześniej takie informacje mogliśmy znaleźć między innymi w plikach samego Microsoftu oraz sieci Walmart.

Październik będzie także miesiącem, w którym Microsoft planuje wypuścić uaktualnioną wersję Windowsa 10. Ten patch oparty będzie o wersję systemu o przydomku „Vibranium”, na której bazowały także uaktualnione wersje systemu z maja 2021 oraz października 2020 roku.

Wróćmy jednak do Windowsa 11. Microsoft zapowiedział już, że najnowszy system operacyjny będzie otrzymywał pojedyncze duże aktualizacje, które będą pojawiać się w drugiej połowie każdego roku. Jeżeli liczyliście więc na wiosenne nowości w przyszłym roku, to będziecie rozczarowani. Kolejny duży patch dla Windowsa 11 to wersja 22H2. Wedle dokumentów, które nie są już dostępne na stronie firmy, ma pojawić się w drugiej połowie 2022 roku.

