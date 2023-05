Windows 11: Microsoft kolejny raz negatywnie zaskoczył

I jak zwykle przyczyną jest aktualizacja. Sprawdzamy, co tym razem udało się zepsuć.

KB5025305 to opcjonalna aktualizacja Windows 11, która dostępna była w Windows Update w ostatnim tygodniu kwietnia. W założeniu miała przynieść sporo ciekawych poprawek, jak animacje dla paska widżetów, a także możliwość ustawienia systemu w tryb automatycznego ignorowania wszystkich aktualizacji nie związanych z bezpieczeństwem. No i w sumie przyniosła, ale niespodziewanym bonusem okazały się problemy.

Różnią się one w zależności od maszyny z Windows 11, na której zostały zaaplikowane, a objawy są takie (występują pojedynczo lub razem):

po pierwszym restarcie postęp aktualizacji dochodzi do 22%, a następnie spada do zera i dopiero wówczas instaluje się od początku do końca. W innych zgłoszonych przypadkach dochodzi do 25 lub 30% i mamy znowu to samo;

po wprowadzeniu aktualizacji niektóre gry zaczynają niespodziewanie się zacinać;

użytkownicy oprogramowania antywirusowego Kaspersky widzą ostrzeżenie, że "ta wersja Windows 11 będzie w przyszłości ograniczona";

widzą ostrzeżenie, że "ta wersja Windows 11 będzie w przyszłości ograniczona"; pojawiają się również problemy z systemowym firewallem;

kopiowanie dużych plików (powyżej 1 GB) jest zauważalnie spowolnione.

Fot.: Windows Latest

Co robić w takiej sytuacji? Póki co sam Microsoft nic nie mówi, co oznacza, że sam jeszcze nie ma pomysłu na rozwiązanie problemów. Dlatego póki co radzimy nie instalować KB5025305. Choć opisane powyżej incydenty nie występują u wszystkich, nigdy nie wiadomo, czy Twoja maszyna nie znajdzie się w tej grupie, w której akurat będą dotkliwe.

Zobacz również:

Źródło: Windows Latest