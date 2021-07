Windows 11 - Microsoft odświeża aplikacje systemowe

Zmiany nastąpią m.in. w Notatniku, Zdjęciach oraz Kalkulatorze. Mamy już pierwsze zrzuty ekranu.

Windows 11 coraz bliżej, a z nim mnóstwo nowości - w tym wizualnych. Zmianie ulegną także popularne aplikacje systemowe, z których wszyscy korzystamy. Oczywiście źródłem zmian jest Fluent Desing, który ma tendencję do zaokrąglania wszelkich rogów. Trafi on również do wspomnianych wcześniej aplikacji systemowych, a Microsoft pokazał, jak będą się prezentować. Oto one:

Paint i Notatnik

Nowe Zdjęcia

Ponadto pojawią się dwie inne aplikacje w odświeżonych wersjach - PowerToys oraz Kalkulator. Ten drugi został już udostępniony na platformie GitHub i każdy może go ręcznie pobrać oraz zainstalować. Nie jest to jeszcze jego finalna wersja - ma być w niej bardziej transparentny, a kolorystyka głębsza. Ale i tak nie jest źle.

PowerToys to zbiór praktycznych narzędzi. Pierwszy raz pojawiły się z Windows 95, a powróciły z Windows 10. Będzie mieć je także Windows 11. Nie tylko zmieni się design, ale dojdą tam także nowe funkcje, w tym tryb "zawsze włączone". Wprowadzony zostanie także interfejs WinUI w wersji 2.6.

Zobacz również:

Źródło: Windows Latest