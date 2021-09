Windows 11: Microsoft przywraca przypinanie skrótów do paska zadań

Producent zadeklarował także, że nowy system będzie używać mniej dysku.

Windows 11 już niedaleko, a Microsoft wciąż ujawnia nowe informacje oraz wprowadza zmiany. Najnowsza dotyczy przypinania ikonek do paska zadań. Wszyscy znają to rozwiązanie, które umożliwia umieszczanie na nim skrótów do aplikacji i folderów, dzięki czemu są zawsze pod ręką. Po ujawnieniu nowego systemu Microsoft nieco zaszokował świat, umieszczając Start na środku paska. Koło niego znalazło się kilka ikonek i... na tym miało się skończyć, ponieważ ogłoszono, że nie będzie tu opcji umieszczania skrótów.

Jednak testerom - czyli osobom biorącym udział w programie Windows Insider - taka opcja mocno się nie podobała. Pod wpływem negatywnych komentarzy ma ona zostać wkrótce zmieniona i możliwość przypinania własnych skrótów do paska zadań powróci. Jednak prawdopodobnie podczas debiutu Windows 11 nie będzie to jeszcze możliwe, a pojawi się dopiero po jego planowanej jeszcze na październik aktualizacji systemu - która będzie opcjonalna. Choć znając Microsoft, może się on wycofać z planów i pasek zadań pozostanie nienaruszalny.

Windows 11 ma korzystać ze zmienionej technologii kompresji, co umożliwi aplikacjom systemowym mniejsze zużycie dysku. Dotyczy to zwłaszcza tych, które oferują dużo funkcji. Obecnie gdy uruchamia się którąś z aplikacji systemowych, od razu ładowana jest cała. Teraz będzie to tylko menu startowe, a poszczególne komponenty będę doczytywane w miarę potrzeb użytkownika. Nie dotyczy to jednak tych najbardziej rozbudowanych aplikacji, jak Microsoft Store czy pakiet MS Office.

A co ciekawe, sterowniki Ethernetu i Wi-Fi mają być oferowane jako funkcja na żądanie (FOD). Będą oczywiście zainstalowane w systemie, jednak nie będą uruchamiały się domyślnie wraz z nim, ale w momencie, gdy użytkownik będzie chciał skorzystać z sieci. Wszystko to ma pomóc w zmniejszeniu eksploatacji dysku, a także sprawić, że system lepiej będzie komunikować się z podzespołami. Dzięki temu np. wybudzanie go ma być 25% szybsze.

