Windows 11: Microsoft wprowadza nowy skrót klawiaturowy

Microsoft cały czas dłubie przy Windows 11 i wprowadza do niego nowe elementy. Skróty klawiaturowe to nic nowego, ale nowy system dał pretekst do zaimplementowania kolejnych. Niedawno aktualizacja dodała możliwość szybkiego włączania i wyłączania mikrofonu z poziomu paska zadań, a także wprowadziła eksperymentalnie opcję dzielenia się treściami podczas spotkania z wykorzystaniem aplikacji Teams.

Nowy skrót związany jest z mikrofonem - zamiast klikać na ikonkę w celu wyciszenia, będzie można wcisnąć kombinację Win + Alt + K. Skrót ten działa jak na razie jedynie w Teams, ale Microsoft zapowiada, że będą mogły korzystać z niego również aplikacje firm trzecich. Z tego, co wiemy, ma pojawić się także możliwość przypinania aplikacji na pasek zadań, tak samo, jak ma to miejsce w przypadku Windows 10. Ale w tym przypadku trzeba będzie czekać na kolejną większą aktualizację systemu, czyli do przyszłego roku.

