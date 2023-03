Windows 11 - Moment 2 już jest! Microsoft wprowadził sporo praktycznych narzędzi

Prezentujemy nowości i zmiany, jakie przynosi nam Moment 2.

Najnowsza aktualizacja Windows 11 to długo wyczekiwany Moment 2. Pierwsze przecieki na jego temat pojawiły się już w październiku 2022, a kolejne przynosiły sporo interesujących zapowiedzi. Jak się okazuje - okazały prawdziwe. CO otrzymujemy?

Windows 11 - wbudowane narzędzie do nagrywania ekranu

W systemach Windows już dawno pojawiły się narzędzia do wykonywania zrzutów ekranu, a także nagrywania głosu. Teraz będzie komplet, ponieważ Wycinek i szkic został wzbogacony o możliwość nagrywania klipów wideo. Czy firmy, które dostarczają takie możliwości, mają się czego bać? Póki co za wcześnie, aby to określić, zobaczymy, jak sprawdzi się w praktyce. Nie mamy tu żadnych złożonych opcji. Po prostu wyznaczasz obszar nagrywania i włączasz je, a gdy już nie potrzebuejsz zapisu - wyłączasz. I to wszystko.

Bing Chat

Zgodnie z zapowiedziami, wyszukiwarka Bing została zintegrowana z SI. Od teraz Bing Chat, czyli narzędzie służące do komunikacji z nią, będzie wbudowane w system. W działaniu ma przypominać odpowiednik sieciowy, a więc będzie wyszukiwać grafik oraz informacji na bazie tego, o co zapyta użytkownik, jednak będzie można także z nią podyskutować. Na wrażenia z użytkowania musimy jeszcze trochę poczekać.

Łącze z telefonem z obsługą iOS

Praktyczna aplikacja Łącze z telefonem obsługiwała dotąd wyłącznie Androida, a do pewnego czasu jedynie smartfony Samsunga. Teraz dochodzi do tego obsługa systemu mobilnego iOS - jednak nie dla wszystkich. W tej chwili jest to wsparcie w wersji poglądowej, dostępne tylko dla uczestników programu Windows Insider. W stosunku do Androida mamy pewne ograniczenia. Właściwie - mamy podstawowe funkcje, jak dzwonienie, dostęp do kontaktów, odbiór i wysyłka wiadomości tekstowej. W przyszłości zapewne zostanie to rozszerzone.

Sztuczna inteligencja w Eksploratorze Plików i Starcie

Użytkownicy edycja Windows 11 Pro zobaczą w Eksploratorze Plików oraz menu Start pliki rekomendowane przez SI. Rozwiązanie wprowadzone z myślą o użytkownikach biznesowych ma za zadanie pomóc w znalezieniu właściwych plików do kolejnego spotkania. Brzmi to nieco enigmatycznie, ale zobaczymy, jak wypadnie w praktyce.

Mniejsze rachunki za prąd

System operacyjny ma pomagać na różnych frontach - w zaoszczędzeniu na rachunkach także. Polecane plany zasilania to ustawienie mające na celu dopasować optymalny pobór energii, przez co zużyjesz mniej prądu, co zaowocuje niższymi za niego rachunkami. Ponadto gdy wykrywana jest przerwa w użytkowaniu, ekran zostaje przyciemniony. To ciekawe rozwiązanie, które faktycznie może nam pomóc.

Widżety ze wsparciem dla Facebooka

Dodanie do Wideżetów możliwości obsługi sieci społecznościowych to funkcja, której domagali się sami użytkownicy - i Microsoft spełnił ich prośby, a równocześnie nieco poprawił widok całości. Ale - jak pokazuje to powyższy zrzut ekranu - mamy u nie tyle samego Facebooka, co Messengera. Ponadto można dodać także Łącze z telefonem oraz Xbox Game Pass.

Mniejsze poprawki to:

optymalizacja trybu tableta;

nowy interfejs Czatu;

wprowadzenie systemu kart do Notatnika;

pojawienie się Windows Studio Effects w Szybkich Ustawieniach;

w Szybkich Ustawieniach; dostęp do aplikacji Microsoft 365 przez Cloud PC.

Kiedy otrzymasz Moment 2? Powinien już dzisiaj pojawić się w Windows Update.

