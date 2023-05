Windows 11: Moment 3 już jest! Oto, co się zmieni

Nadeszła trzecia duża aktualizacja Windows 11. Jak zmieni system?

Moment 3 to aktualizacja o numerze kodowym KB5026446. Jest już od dzisiaj dostępna do pobrania i przynosi naprawdę sporo zmian i nowości. Jak na razie nie stwierdzono, aby w jakikolwiek sposób negatywnie wpływała na system, jednak pamiętajmy, że to świeża aktualizacja, dostępna dopiero od paru godzin. Dlatego jeśli pojawią się jakieś problemy, dowiemy się o nich później.

A zmiany to:

Fot.: Windows Latest

powiadomienia pozwalają na kopiowanie kodów uwierzytelnienia dwuskładnikowego bez otwierania powiadomienia;

w obszarze powiadomień dodano ikonkę wskazującą na używania VPN - jest to mała, niebieska tarcza;

dodano funkcję Content Adaptive Brightness Control (CABC), która dopasowuje jasność wyświetlacza do wyświetlanych treści;

(CABC), która dopasowuje jasność wyświetlacza do wyświetlanych treści; dodano nowe Ułatwienia Dostępu dla osób mających ograniczenia ruchowe;

dodano wsparcie dla Bluetooth Low Energy Audio ;

; nowe ustawienia prywatności zwiększają transparentność kontroli nad ustawieniami;

zwiększono ochronę przed phishingiem;

usprawniono szereg mechanizmów, co ma przyczynić się do poprawy ogólnego komfortu użytkowania.

Moment 3 możesz pobrać w dowolnym momencie poprzez Windows Update. Po zainstalowaniu aktualizacji konieczny będzie restart urządzenia.

Zobacz również:

Źródło: Microsoft, Neowin, Windows Latest