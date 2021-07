Windows 11 - Nadella zapowiada rewolucję

A dokładniej rzecz ujmując, nazwał Windows 11 "początkiem rewolucji". Co miał na myśli?

Satya Nadella, szef Microsoftu, wziął udział w spotkaniu z analitykami finansowymi firmy, gdzie powiedział kilka ciekawych rzeczy. Co do Windows 11 to przypomnę najpierw, że pierwsza wersja preview ukazała się w czerwcu, a po dzień dzisiejszy ukazały się do niej cztery poprawki zbiorcze. Są niezbędne, ponieważ te wczesne wersje borykają się z rozmaitymi problemami - co jest cechą edycji testowych (choć mówiąc szczerze, w stabilnych Windows 10 mamy podobnie). Pierwsze wydanie stabilne ma pojawić się jeszcze w tym roku.

Nadella zapowiada, że Windows 11 to "początek rewolucji systemu Windows", która ma zmienić wszystko. W szczegóły tych zmian nie wchodził, ale zaprezentowany przez niego raport pokazał, że obecne edycje beta cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników - są pobierane częściej, niż poprzednie edycje jakiejkolwiek wersji. Niestety, konkretnych liczb nie podano, jednak dzisiaj firma AdDuplex opublikowała raport, z którego wynika, że obecnie 1% użytkowników Windows korzysta z edycji Windows 11.

System zadebiutuje pod koniec bieżącego roku, jednak jego rozpowszechnienie ma nastąpić dopiero w 2022. Będzie dostępny zarówno poprzez aktualizację Windows Update, jak i w postaci pliku .iso czystej instalacji. Jaki będzie w praktyce? Cóż - po prostu trzeba zaczekać i wypróbować.

Źródło: Windows Latest