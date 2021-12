Windows 11: Paint otrzymuje kolejne funkcje

Windows 11 jest wciąż w fazie rozwoju oraz ulepszania, dlatego co chwila zmieniają się w nim funkcje i dochodzą nowe rozwiązania. Teraz usprawnienia pojawiają się w Paincie.

Windows 11 przyniósł zmienioną wersję kilku znanych od lat narzędzi - jak Windows Media Player, Wycinanie czy MS Paint właśnie. Ten ostatni towarzyszy nam od dekad, a przy "jedenastce" dostał nowy wygląd, upodabniający go do reszty nowego systemu. Zapowiedziano od razu, że na tym nie koniec zmian i faktycznie - od dzisiaj można korzystać z kilku nowości.

A co konkretnie dodano? Pojawił się pasek podobny do tego, jaki znamy w Worda. Na nim umieszczono podstawowe przyciski, w tym Cofnij i Przywróć, a także opcje podglądu, dostępu do pliku itp. Warto dodać, że pasek można dostosować do swoich potrzeb, a wśród przycisków możliwych do dodania znajduje się m.in. drukowanie.

Foto: Windows Latest

Aktualizacja MS Paint dostępna jest jak na razie w kanale deweloperskim. Na początku 2022 roku trafi do uczestników programu Windows Insider, a dopiero potem do osób posiadających nowy system Microsoftu. Czyli można spodziewać się jej mniej więcej na wiosnę.

Źródło: WindowsLatest