Windows 11: Panel Sterowaia zostanie odchudzony

Panel Sterowania pokrywa się z Ustawieniami, więc Microsoft znacznie ograniczy dostępne w nim możliwości.

Windows 11 otrzymał wczoraj aktualizację, która poprawiła menu Start. Póki co jest ona dostępna tylko dla uczestników programu Windows Insider, dopiero w kolejnych miesiącach trafi do powszechnego użytku. Nie zmienił się jednak Panel Sterowania, który od lat wygląda tak samo - w nowym systemie zaokrąglono tylko jego rogi, aby bardziej komponował się z Windows 11. Microsoft już od dawna zapowiadał stopniową migrację opcji i funkcji z Panelu do Ustawień - całkiem słusznie zresztą, ponieważ wiele z nich się dubluje, co wprowadza niepotrzebne zamieszanie.

Nowy build - o numerze 22509 - przynosi nam przeniesienie opcji dzielenia się połączeniem internetowym, drukarkami, plikami oraz folderami z Panelu do Ustawień. Znalazły się dziale Sieć i internet. Ponadto w dziale Drukarki i skanery pojawiły się pewne poprawki - wyświetlanych jest więcej informacji o podpiętych urządzeniach. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach Panel Kontrolny zniknie z systemu - wszystkie opcje znajdą się w Ustawieniach. Jak dla mnie - to lepiej.

