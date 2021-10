Windows 11 SE - kolejny konkurent dla Chromebooków od MS

Windows 11 SE to tańsza wersja Windowsa 11, która trafi na budżetowe komputery przenośne. Jakich ograniczeń powinniśmy się spodziewać?

Microsoft po raz kolejny podejmuje walkę w segmencie najtańszych komputerów przenośnych. Celem ponownie są Chromebooki, które z powodzeniem sprzedają się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie.

Komputery Surface z Windows 11 Źródło: microsoft.com

Gigant z Redmond nie zamierza dalej ignorować ich sukcesu rynkowego i zamierza utrzeć nosa firmie Google.

Zobacz również:

Microsoft aktualnie posiada w ofercie przystępne cenowo komputery i tablety z rodziny Surface Go, ale ze względu na wysoką cenę nie osiągnęły one zakładanej popularności.

Najnowsze plotki sugerują, że na rynku pojawi się nowe wydanie Windowsa - Windows 11 SE. Oprogramowanie dedykowane będzie do najtańszych komputerów oraz sektora edukacji. System ma zadebiutować wraz z nowym Surface Laptopem skierowanym do uczniów szkół podstawowych.

Okrojona wersja Windowsa dostosowywana jest do potrzeb naukowych. Dodatkowo Microsoft pracuje nad możliwością uruchomienia jej na mało wydajnych podzespołach, co jest sprzeczne z polityką aktualizacji do Windowsa 11.

Raporty dotyczące nowego Surface Laptopa sugerują, że będzie to bardzo budżetowy komputer z plastikową obudową o wzmocnionej wytrzymałości. Komputer ma otrzymać ekran o przekątnej 11,6 cala i rozdzielczości 1366 x 768 pikseli. Na pokładzie znalazło się miejsce dla procesora Intel Celeron N4120 oraz do 8 GB pamięci operacyjnej. Co ciekawe bazowa konfiguracja otrzyma tylko 32 GB wbudowanej pamięci masowej.

Na pokładzie znajdzie się również port USB Typu A, USB Typu C oraz ładowanie poprzez Power Delivery. Cena ma wynosić maksymalnie 400 dolarów.

Czy Windows 11 SE faktycznie będzie mógł konkurować z Chromebookami? Wiele zależy od oferowanej wydajności oraz możliwości uruchamiania klasycznych aplikacji na Windowsa.