Windows 11: SFC - komenda, którą musisz znać [PORADA]

Gdy w systemie Windows pojawiają się problemy, warto znać szybki sposób na ich rozwiązanie.

System Windows 11 ma dwa wbudowane narzędzia, które mogą pomóc w naprawieniu uszkodzonych lub brakujących plików. Pierwsze to DISM - jak je stosować, wyjaśniam tutaj. Drugie to SFC - i to właśnie jemu poświęcony jest ten poradnik.

SFC - co oznacza i jak go używać?

SFC to skrótowiec od angielskich słów System File Checker, czyli Sprawdzanie pliku systemowego. O ile wspomniany DISM pomaga w znalezieniu problemu, o tyle SFC zajmuje się naprawą problemu. Jak go użyć?

otwórz Wiersz Polecenia jako administrator

jako administrator wpisz komendę SFC /scannow

zatwierdź ją, wciskając Enter

Fot.: H Tur/PC World

Odczekaj, póki nie skończy się skanowanie plików. Może to zająć od kilku do nawet kilkunastu minut. Po zakończonym procesie zobaczysz informację. Jaką? Jeśli nie ma problemów, będzie to: Windows Resource Protection did not find any integrity violations.

Fot.: H Tur/PC World

A jeśli zostanie znaleziony problem, wówczas System File Checker naprawi uszkodzone pliki, wykorzystując do tego lokalny obraz systemu. Pliki z logami zostaną nazwane %windir%/Logs/CBS/CBS.log oraz %windir%\Logs\DISM\dism.log. Można będzie znaleźć w nich informacje o problemie, który wystąpił.

Po naprawie puść jeszcze raz SFC aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.

Źródło: Windows Central