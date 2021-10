Windows 11 Store już dostępny w Windows 10

...ale jak na razie wyłącznie dla uczestników programu Windows Insider.

Jedną z zalet Windows 11 jest odświeżony sklep Microsoft Store. Microsoft obiecuje, że w przyszłym roku będzie on powszechnie dostępny dla wszystkich użytkowników Windows 10, jednak już można korzystać z niego, jeśli jest się Insiderem. Najnowsza aktualizacja wprowadza taką możliwość - przyznam szczerze, że jest to zaskakujące. A co się zmienia?

Nowy Microsoft Store to przede wszystkim zmieniony interfejs, wyszukiwarka, a także nowe możliwości. Developerzy mogą umieszczać w nim aplikacje Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java oraz PWA (Progressive Web Apps). Użytkownicy z kolei otrzymują dostęp do Disney+ oraz dziesiątków nowych aplikacji i programów. Nie ma jednak jeszcze póki co dostępu dla aplikacji z Androida, ale trudno się dziwić - na Windows 11 są one dopiero w fazie beta i jeszcze sporo czasu do ich oficjalnego wsparcia.

Źródło: Neowin