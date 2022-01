Windows 11: Sun Valley 2 - wszystko, co musisz wiedzieć

Do sieci trafiły pierwsze informacje dotyczące dużej aktualizacji Windows 11. Zobacz, jak zmieni się najnowszy system Microsoftu.

Windows 11 ma doczekać się duże aktualizacji w lipcu 2022 roku, a więc 9 miesięcy po debiucie. Nazwa aktualizacji to Sun Valley 2 (22H2), a lista poprawek jest dość długa. Pojawią się też nowości - ale tu póki co nie ma ich zbyt wielu. Ogólnie po wprowadzeniu zmian system ma pracować płynniej, szybciej i "bardziej nowocześnie". Interfejs WinUI będzie bardziej zintegrowany z resztą elementów Windows 11, pojawią się nowe aplikacje natywne. Jedną z "pewnych" nowości jest możliwość przesuwania ikonek na pasek zadań. Brak tej funkcji był bardzo negatywnym zaskoczeniem dla wszystkich użytkowników.

Kolejne zmiany to poprawki w menu Start - tutaj otrzymamy nowe opcje personalizacji, m.in. będzie można przypiąć więcej własnych elementów. Pojawi się zmiana w designie, a w Ustawieniach znajdzie się miejsce dla nowych kategorii i funkcji. Poza tym wprowadzone zostaną poprawki do Windows Subsystem for Android i pojawi się wsparcie dla widżetów firm trzecich. Będzie możliwe dzięki zastosowaniu nowego API, które będzie zintegrowane z Windows 11. Co jeszcze? Tego dowiemy się zapewne z biegiem czasu.

Zobacz również:

Foto: WindowsLatest

Źródło: WindowsLatest