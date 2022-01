Windows 11: TPM 2.0 sprawia problemy. A miało być tak dobrze

Miało być bezpiecznie. I jest - ale kosztem problemów.

Jednym z warunków niezbędnych do przejścia z Windows 10 na Windows 11 jest posiadanie TPM 2.0. TPM, czyli Trusted Platform Module, to układowy moduł zabezpieczeń, od wielu lat szeroko stosowany w biznesie i branży IT. Początkowo był to mikrokontroler zintegrowany z płytą główną, jednak z czasem producenci tacy jak Intel i AMD zaczęli wprowadzać swoje własne wersje tego modułu. Sprawiło to, ze większość maszyn z ostatnich kilku lat ma go na podkładzie. W procesorach AMD Ryzen to wbudowany firmware TPM, czyli fTPM. No i tu właśnie jest problem.

Jak się bowiem okazało, przy niektórych konfiguracjach włączony fTPM wywołuje problemy. Przede wszystkim są one związane z różnego rodzaju defektami audio oraz spadkiem liczby klatek na sekundę przy grach i filmach. Nie jest to jednak wina samego Windows 11, ale problemów z kompatybilnością fTPM. Zgłoszenia na ten temat pojawiły się na forum Microsoftu, a także Reddicie i innych stronach społecznościowych. Dotyczą m.in. procesorów Ryzen 5 1600AF i Ryzen 3900X. Nie pomaga najnowszy firmware ani wprowadzenie najświeższych aktualizacji systemu.

Czy jest rozwiązanie tego problemu? Póki co oficjalnego nie ma - ale użytkownicy sami znaleźli sposób. I to prosty - do czasu wydania oficjalnej łatki należy wyłączyć fTPM i to wszystko. Z tym że... mogą przez to pojawić się nowe problemy - niektóre gry i aplikacje wymagają użytkowania tego modułu. Na szczęście dla większości użytkowników - tylko niektóre.

