Windows 11: Twój Telefon doczekał się odświeżenia

Podczas wydarzenia Surface Laptop Studio Microsoft pokazał, jak będzie wyglądać odświeżona aplikacja Twój Telefon.

Nie jest to jedyna aplikacja systemowa, która doczeka się zmiany. Twój Telefon zostanie odświeżony wraz z Microsoft Store, Paintem, Zdjęciami, Kalkulatorem oraz innymi akcesoriami systemowymi. Być może zmiany trafią także do Windows 10, ale tu żadnych informacji nie mamy. Zmiany to tylko odświeżenie wizualne - nie będzie tu żadnych nowości związanych z funkcjonalnością.

Na załączonych zrzutach ekranu możesz zobaczyć nowy interfejs, a także przeniesienie powiadomień na lewą stronę. Z kolei pasek nawigacji umieszczono na szczycie. Umożliwia on otwieranie wiadomości, zdjęć, historii połączeń oraz aplikacji. Można z jego poziomu szybko odpowiedzieć na wiadomość tekstową.

Zobacz również:

Foto: WindowsLatest

Nowy design wpisuje się w stylistykę Windows 11 - mamy tu m.in. zaokrąglone rogi oraz łagodną paletę kolorystyczną, co wygląda szczególnie miło dla oka, gdy używa się trybu ciemnego. Microsoft zapowiada także zmiany w interfejsie oraz łatwiejszy dostęp do powiadomień. Takie nowości mają pojawić się jeszcze w tym roku - początkowo wyłącznie dla uczestników programu Windows Insider, więc w 2022 roku otrzymają je wszyscy. Na wspomnianej imprezie Surface Laptop Studio dowiedzieliśmy się także, że MS szykuje nowy , systemowy odtwarzacz multimediów dla Windows 11. Ale szczegółów póki co nie znamy.

Źródło: WindowsLatest