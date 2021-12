Windows 11: a kuku - Microsoft potwierdza następny problem

Producent potwierdza pewien defekt, Na szczęście nie dotyczy on wszystkich. A o co konkretnie chodzi?

W Windows 11 pojawiły się pewne problemy z programami do obróbki grafiki. Dotyczą one odwzorowania kolorów, z którymi nowy system sobie nie radzi. Obserwuje się to zwłaszcza podczas korzystania z monitorów HDR. Problem pojawia się przy jasnej kolorystyce - jak biała czy żółta. Przyczyną jest zastosowane w Windows 11 API Win32. Jak się okazuje, występuje pewien błąd związany z wymianą informacji pomiędzy interefejsem a wyświetlaczami.

Problem ma rozwiązać planowana aktualizacja, w której m.in. wprowadzone zostanie bardziej zaawansowane tworzenie profili kolorystycznych. Ma zostać udostępniona pod koniec stycznia i rozwiązać problem HDR. Osoby biorące udział w programie Windows Insider otrzymają aktualizację wcześniej. Co ciekawe, okazuje się, że poprzednia - czyli KB5008215 - spowodowała ten właśnie błąd oraz problemy z dyskami SSD i NVMe. No cóż, można powiedzieć, ze w przypadku Microsoftu to typowe - aktualizacja zawsze coś psuje. Może w 2022 roku ten zwyczaj w końcu się zmieni?

Źródło: WindowsLatest