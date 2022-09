Windows 11: aktualizacja 22H2 już jest. Oto, co musisz o niej wiedzieć

Po niemal roku beta testów Microsoft w końcu opublikował dużą aktualizację Windows 11. Przyglądamy się, co zmienia.

Spis treści

Windows 11 22H2 nosi oficjalną nazwę Windows 11 2022 Update (22H2). Zaczyna być ona rozprowadzana od dzisiaj, przynosząc zarówno aktualizacje już istniejących funkcji, jak i wprowadzając nowe rzeczy. Podobnie jak wszystkie inne aktualizacje systemu, jest dostępna w Windows Update i możesz tam zajrzeć w każdej chwili aby sprawdzić, czy już możesz ją pobrać i zainstalować. A czy warto? Cóż, mamy do czynienia z naprawdę świeżą rzeczą, więc jak na razie nie ma żadnych sygnałów, aby coś nie działało. Nie ma tu także żadnych większych zaskoczeń - o większości nadchodzących zmian już informowaliśmy na łamach PC World.

Windows 11 22H2 - usprawnienia istniejących elementów systemu

Fot.: Mark Hachman/IDG

Menu Start - wprowadzona zostaje możliwość tworzenia folderów, w których możesz grupować aplikacje i pliki;

- wprowadzona zostaje możliwość tworzenia folderów, w których możesz grupować aplikacje i pliki; Eksplorator Plików - w lewym panelu pojawia się Dom zamiast Szybkiego dostępu , dodana została możliwość przypinania tam plików, pojawia się także nowa lokalizacja - sieciowy dysk OneDrive . Można od teraz przesuwać plik na ikonkę aplikacji na pasku zadań, aby otworzyć go za jej pomocą. Na przykład przesuwasz plik graficzny na ikonkę systemowej aplikacji Zdjęcia i obraz zostanie otwarty przy jej użyciu;

- w lewym panelu pojawia się zamiast , dodana została możliwość przypinania tam plików, pojawia się także nowa lokalizacja - sieciowy dysk . Można od teraz przesuwać plik na ikonkę aplikacji na pasku zadań, aby otworzyć go za jej pomocą. Na przykład przesuwasz plik graficzny na ikonkę systemowej aplikacji i obraz zostanie otwarty przy jej użyciu; Snap Bar - gdy używasz Snapów i przesuniesz okienko na sam szczyt ekranu, pojawi się pasek z wyborem układów okien. Możesz umieścić przesuwaną aplikację lub folder w wybranym obszarze, a potem zapełnić pozostałe innymi, które są Ci potrzebne;

Fot.: Mark Hachman/IDG

Live Captions - możesz teraz włączyć napisy na żywo do materiałów wideo dowolnego pochodzenia, zaczynając od zrzuconych ze smartfona filmów, kończąc na nagranych wideokonferencjach. Opcja taka znajduje się w Ułatwieniach Dostępu, a do tworzenia podpisów używana jest sztuczna inteligencja. Po pierwszym uruchomieniu na komputer zostanie pobrana mała biblioteka plików niezbędnych do obsługi tej funkcji. Użytkownik może wybrać rodzaj oraz kolor czcionki, a także miejsce wyświetlania napisów;

- możesz teraz włączyć napisy na żywo do materiałów wideo dowolnego pochodzenia, zaczynając od zrzuconych ze smartfona filmów, kończąc na nagranych wideokonferencjach. Opcja taka znajduje się w Ułatwieniach Dostępu, a do tworzenia podpisów używana jest sztuczna inteligencja. Po pierwszym uruchomieniu na komputer zostanie pobrana mała biblioteka plików niezbędnych do obsługi tej funkcji. Użytkownik może wybrać rodzaj oraz kolor czcionki, a także miejsce wyświetlania napisów; Menadżer Zadań - pojawił się panel po lewej stronie, upodabniający Menadżera do ogólnego designu Windows 11;

- pojawił się panel po lewej stronie, upodabniający Menadżera do ogólnego designu Windows 11; gesty - dodano kilka nowych gestów dla urządzeń z ekranami dotykowymi oraz tabletów;

- dodano kilka nowych gestów dla urządzeń z ekranami dotykowymi oraz tabletów; Ustawienia - w zakładce dotyczącej konta użytkownika pojawia się więcej informacji, w tym dotyczące subskrypcji; w Powiadomieniach dodano także bardziej szczegółowe informacje o połączeniach Bluetooth;

- w zakładce dotyczącej konta użytkownika pojawia się więcej informacji, w tym dotyczące subskrypcji; w Powiadomieniach dodano także bardziej szczegółowe informacje o połączeniach Bluetooth; Core Isolation - izolacja rdzenia jest włączona teraz w systemie domyślnie, co ma wpłynąć pozytywnie na wydajność i szybkość działania Windows 11.

Windows 11 22H2 - nowości

Jak na razie poinformowano tylko o dwóch nowościach, które tak właściwie... nowościami nie są.

Clipchamp - darmowy edytor wideo Microsoftu był wcześniej dostępny w formie aplikacji w MS Store , teraz jest preinstalowaną aplikacją systemu;

- darmowy edytor wideo Microsoftu był wcześniej dostępny w formie aplikacji w , teraz jest preinstalowaną aplikacją systemu; Microsoft Family - tu również mamy zmianę osobnej aplikacji w systemową. Jest to narzędzie kontroli rodzicielskiej, ale służy nie tylko dzieciom. Ma zadbać o cyfrową higienę całej rodziny.

Windows 11 22H2 - czego zabrakło?

Po systemie oczekiwano kilku zmian, jednak w 22H2 nie doczekaliśmy się ich. A szkoda, ponieważ domagają się ich użytkownicy systemu. Jak widać dla Microsoftu to za mało.

Zobacz również:

Eksplorator Plików - wbrew oczekiwaniom nie wprowadzono systemu kart;

- wbrew oczekiwaniom nie wprowadzono systemu kart; Menu Start - nadal nie można zmienić wielkości tego obszaru w systemie.

Podsumowując: mamy tu raczej drugorzędne zmiany, niż prawdziwe, rewolucyjne nowości. Trudno jedna orzec, czy Microsoft nie ma na nie pomysłów, czy też doszedł do wniosku, że wystarczy to, co już mamy i skupił się na usprawnianiu doskonale znanych elementów systemu.

Źródło: PC World