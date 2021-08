Windows 11 aktualizacja KB5005190 - co nowego?

Firma Microsoft udostępniła testerom z programu Windows Insider szóstą aktualizację systemu Windows 11. Pojawiły się odświeżone aplikacje!

Dziś pojawiła się kolejna wersja beta Windows 11, która została udostępniona testerom z programu Windows Insider. Mowa o aktualizacji KB5005190, która wprowadza ona system w wersję Build 22000.132. Jest to już szósta kompilacja testowana przez testerów. Zawiera ona szereg ulepszeń jakościowych oraz odświeżony wygląd aplikacji.

Pierwsze co rzuca się w oczy to poprawki związane z aplikacją Microsoft Teams Chat. Program znajduje się na pasku zadań, skąd można bardzo łatwo nim sterować. Wcześniej firma Microsoft udostępniła tylko możliwość czatowania, a wraz z aktualizacją wprowadziła funkcje połączeń audio i wideo. Od teraz możliwe jest tworzenie spotkań i dołączanie do nich bezpośrednio z paska zadań. Poza tym pojawiła się również możliwość przełączania mikrofonu i kamery. W najbliższym czasie możemy się spodziewać, że pojawi się także opcja udostępniania ekranu i wyświetlania listy uczestników.

Oprócz tego firma Microsoft wprowadziła także nową wersję narzędzia do wycinania oraz aplikacji takich jak poczta, kalendarz oraz kalkulatora. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, każdy z tych programów został odświeżony wizualnie tak, żeby pasował do stylu systemu Windows 11.

Lista innych ulepszeń:

Wyszukiwanie w systemie Windows: okno wyszukiwania zostało zaktualizowane, a podgląd wyszukiwania będzie teraz renderowany prawidłowo. Wcześniej niektórzy użytkownicy zgłaszali, że podgląd wyszukiwania na pasku zadań był nieoczekiwanie pusty.

Widgety Windows: Firma naprawiła problem polegający na tym, że tablica widżetów nie zawsze wywoływała aplikacje na pierwszy plan.

Windows Sandbox: Microsoft naprawił problem ze środowiskiem Sandbox i Explorer.exe nie będzie się już zawieszał.

Naprawiono błąd niebieskiego ekranu śmierci.

Microsoft naprawił problem, który powodował, że niektóre gry nie odpowiadały.

