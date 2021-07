Windows 11 będzie dostępny w siedmiu wersjach

Do premiery Windows 11 jeszcze trochę, ale już wiemy, że będziemy mieć wybór, a w sklepach pojawią się urządzenia mające siedem różnych wersji systemu na pokładzie. Jakich? Pokazujemy wszystkie.

Najnowsze doniesienia podają, że finalna wersja Windows 11 trafi najpierw do rąk uczestników programu Windows Insider. Ma to nastąpić w październiku 2021 roku. Potem trafi do ogólnej sprzedaży i na urządzenia. Na stronie Bluetooth SIG pojawiła się lista edycji, jakie ujrzą światło dzienne. Będą to:

Windows 11 Home

Windows 11 Pro

Windows 11 Pro Education

Windows 11 Pro for Workstations

Windows 11 Enterprise

Windows 11 Education

Windows 11 Mixed Reality

Ale uwaga - nie oznacza to, że na tym koniec. Inne plotki mówiły o 15 wersjach systemu. W sumie większość ludzi i tak będzie korzystać z edycji Home i Pro, ale dobrze, że Microsoft daje duży wybór - zadowolone będą firmy oraz organizacje. Co prawda MS jeszcze nie potwierdził oficjalnie, ile będzie dostępnych wersji, jednak edycji Pro i Home możemy być oczywiście pewni.

