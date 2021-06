Microsoft od lat stara się rozpieszczać graczy, dodając do swojego systemu operacyjnego coraz to nowe funkcje. Przeznaczone są one przede wszystkim dla użytkowników skupiających się na rozrywce. Teraz firma idzie o krok dalej i obiecuje, że Windows 11 będzie najlepszym systemem dla graczy na PC w historii.

fot. Xbox