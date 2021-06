Windows 11 będzie posiadał funkcję Wake on Touch - o co chodzi?

Szperacze grzebiący w Windows 11 odkryli nową funkcję, która została ukryta w plikach systemowych przez firmę Microsoft - chodzi o Wake on Touch.

W dzisiejszym standardzie, aby wybudzić urządzenie z systemem Windows należy za każdym razem sięgnąć po przycisk zasilania. Trzeba przyznać, że nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, szczególnie, gdy ekran co chwile gaśnie ze względu na brak interakcji. Ten problem jest szczególnie znany tym, którzy korzystają z urządzeń mobilnych jak z czytników, głównie dlatego, że to właśnie oni są najbardziej narażeni na stałe wyłączanie się ekranu. Funkcja "Wake on Touch" ma ułatwić odblokowanie ekranu właśnie w takich sytuacjach.

Źródło: Windows Latest

Włączanie ekranu może stać się jeszcze szybsze i bardziej intuicyjne niż teraz. Według ostatnich przecieków prosto z wersji zapoznawczej systemu Windows 11, firma Microsoft ma zamiar wprowadzić funkcję "Wake on Touch", która była już wcześniej obsługiwana w telefonach z Windows Phone. Polega ona na tym, że użytkownicy mogą wybudzić urządzenie dotykając ekran kilka razy. Niestety, nie ma oficjalnej informacji, że "Wake on Touch" będzie działać na wszystkich urządzeniach z systemem Windows 11. Możliwe, że jej poprawne działanie będzie wymagało specjalnej konfiguracji sprzętowej, który zadebiutuje dopiero z Surface Pro 8.

Źródło: Windows Latest

Jest jednak pytanie, które nie daje spokoju wszystkim, którzy używają na co dzień z produktów firmy Microsoft. Ile będzie kosztował system Windows 11? Odpowiadamy na nie w krótkim artykule, tutaj.

