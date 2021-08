Windows 11 będzie zoptymalizowany pod Alder Lake

Podczas wydarzenia Architecture Day 2021 Intel zdradził, że współpracuje z Microsoftem nad optymalizacją Windows 11 pod kątem procesorów nowej generacji. Co to oznacza dla użytkowników?

Przy okazji pojawiło się wiele informacji na temat nadchodzącej generacji procesorów Alder Lake. Najbardziej istotna jest taka, że będą one korzystać z nowej architektury o nazwie Performance Hybrid. Proces jej developmentu oraz testów był prowadzony w ścisłej współpracy z Microsoftem, a celem było zapewnienie pełnego wykorzystania możliwości wspomnianej architektury. Jej funkcja Thread Director umożliwia optymalny wybór najlepszego rdzenia dla wykonywanych zadań. Ma to zapewnić doskonałą wydajność i moc do efektywnej, dynamicznej pracy.

Takie właśnie działanie potwierdziły testy prowadzone z użyciem Lakefield Core i7-L16G7. Ponadto Thread Director (co można przetłumaczyć jako "menadżer wątku") kolejkuje zaplanowane prace, rozdzielając je pomiędzy poszczególne rdzenie. W praktyce oznacza to wykonywanie głównych zadań przez wysokowydajne rdzenie Golden Cove (mają IPC większe o 19% w stosunku do Cypress Cove), podczas gdy mniej ważne wykonują energooszczędne Gracemont.

Zobacz również:

Foto: Intel Foto: Intel

Ponadto nowe procesory obsłużą wszystkie nowoczesne standardy: Wi-fi 6, DDR5, PCIe Gen 5, a także Thunderblot 4. Będą mieć maksymalnie 16 rdzeni z obsługą 24 wątków (2 wątki dla rdzenie wysokowydajnych, 1 wątek dla energooszczędnych) oraz do 30 MB pamięci LL cache. Konfiguracje będą następujące:

desktopy (socket LGA1700): 8 wysokowydajnych, 8 energooszczędnych

urządzenia przenośne (BGA 3): 6 wysokowydajnych, 8 energooszczędnych

ultramobile (BGA 4): 2 wysokowydajne, 8 energooszczędnych

Foto: Intel

Golden Cove to oficjalna nazwa rdzeni, jednak Intel zaczął określać je także jako P-Cores, a energooszczędne Gracemont jako E-Cores. Jak wspomniałem, pierwsze mają wydajność o 19% lepszą od Cypress Cove z generacji Rocket Lake, a działają na tej samej częstotliwości - 3,3 GHz. Specjalnie pod ich kątem Intel stworzył nowy zestaw rozszerzeń instrukcji - Advanced Matrix Extensions, czyli AMX. Jest on także używany przez SI i mechanizmy uczenia maszynowego. E-Cores to 40% lepsza wydajność od Skylake przy nieco mniejszym zużyciu energii.

Foto: Intel

Ogólnie zmiany przynoszone przez Alder Lake są na tyle, że niektórzy dziennikarze po pokazie wieszczą "nową erę PC". Ale co z Windows 10? Dowiedzieliśmy się, że ten system również skorzysta z możliwości dawanych przez Performance Hybrid, jednak w nieco mniejszym stopniu, niż jego następca.

Źródło: Intel