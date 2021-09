Windows 11 bez TPM i wymagań sprzętowych? To możliwe

Jeśli Twój sprzęt nie obsługuje TPM 2.0 i/lub wymagań sprzętowych Windows 11, pojawiło się na to remedium.

Windows 11 ma swoje konkretne wymagania sprzętowe (piszemy o nich tutaj), a warunkiem jego instalacji jest posiadanie modułu TPM 2.0, obsługa UEFI i musi być zdolny do bezpiecznego rozruchu. A co, jeżeli któryś z warunków nie jest spełniony? Cóż, wówczas możesz obejść się ze smakiem... a przynajmniej tak było do dzisiaj. Na platformie GitHub deweloper AveYo zaprezentował skrypt dla narzędzia Universal MediaCreationTool (MCT). Pozwala ono na zainstalowanie Windows 11 na maszynie bez TPM lub nie spełniającej wymagań sprzętowych.

Foto: Aveyo

Skrypt pozwala na przeskoczenie tego momentu instalacji systemu, w którym sprawdzana jest zgodność z wymaganiami oraz obecność TPM. Po uruchomieniu tworzony jest w tym celu odpowiedni klucz w rejestrze. Powyższy zrzut ekranu pokazuje Windows 11 instalowany na wirtualnej maszynie - jej konfiguracja była oczywiście niezgodna z wymogami "jedenastki". Jak na razie opinie testerów są podzielone - u niektórych działa, inni mają problemy. Wszystko zależy od buildu systemu.

Jeśli ktoś chce spróbować, znajdzie narzędzie tutaj. Ja jednak przypomnę, że jeśli używamy Win11 na maszynie nie spełniającej wymagań, może działać niestabilnie. Ponadto może być problem z instalacją aktualizacji, więc lepiej podejść do tego rozwiązania z ograniczonym zaufaniem.

Źródło: Neowin, GitHub