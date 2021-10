Windows 11 bez emoji 3D. Na razie?

W kanale Dev pojawił się nowy build Windows 11 - 22478. Wprowadza kilka nowości, w tym emoji wykonane przy wykorzystaniu Fluent. Ale nie są to zapowiadane emotki 3D.

Microsoft zapowiadał wcześniej, że emoji w Windows 11 staną się trójwymiarowe i jak na razie słowa nie dotrzymuje. Nowy build pokazuje nowe emotki wykonane w 2D, jednak o 3D póki co ni widu, ni słychu. Jest to o tyle dziwne, że od momentu ogłoszenia prac nad kolejną wersją systemu te emoji były jednym z mocno reklamowanych rozwiązań. Ja co prawda osobiście ich nie używam, ale dla wielu osób korzystających intensywnie z mediów społecznościowych oraz komunikatorów jest to istotne.

Brandon LeBlanc, jedna z osób odpowiedzialnych za m.in. te emotki, napisał na Twitterze, że w systemie się na razie nie pojawią, ale nie oznacza to, że w ogóle ich ne będzie. Najpierw mają jednak pokazać się w takich aplikacjach, jak Teams, Yammer oraz Outlook. Wygląda zatem na to, że Microsoft nie zdążył przygotować ich na czas, podobnie jak obiecanego wsparcia dla aplikacji z Androida. No cóż, ogólnie sytuacja wygląda tak, że system został wypuszczony nieco zbyt szybko - niedoróbki wychodzą bardzo często.

