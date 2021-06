Windows 11 - brak wsparcia dla procesorów 6 i 7 generacji!

Najnowsze dokumentacje dotyczące systemu Windows 11 wskazują na brak wsparcia dla procesorów Intel 6 i 7 generacji.

Wczoraj (24.06) firma Microsoft ogłosiła najnowszą wersję swojego systemu operacyjnego - Windows 11 - i przez cały dzień publikowała związaną z tym dokumentację. Jedną z rzeczy jakie uległy zmianie są wymagania systemowe. Windows 11 potrzebuje 64-bitowego procesora, który musi mieć co najmniej dwa rdzenie, aby system mógł działać poprawnie. Wymagania dotyczące pamięci RAM i pamięci masowej zostały podniesione odpowiednio do 4 GB i 64 GB. Inne nowe wymagania to TPM 2.0, DirectX 12, touchpad Precision i wiele więcej.

Jak zwykle, Microsoft publikuje również listę obsługiwanych procesorów, które można używać z Windowsem. Podczas gdy firma zazwyczaj po prostu dodawała nowe procesory do listy w trakcie cyklu życia Windows 10, Windows 11 usuwa niektóre procesory z listy. Oficjalna specyfikacja mówi o 64-bitowym procesorze z co najmniej dwoma rdzeniami i częstotliwością taktowania co najmniej 1 GHz, lecz lista obsługiwanych procesorów tego nie odzwierciedla. Microsoft usunął z niej wszystkie procesory Intela szóstej i siódmej generacji.

Użytkownicy AMD wydają się być w jeszcze gorszej sytuacji. Na liście obsługiwanych przez Windows 11 procesorów zabrakło serii A i FX, a także układów Ryzen 1000 i większości Ryzen 2000. Natomiast jeśli posiadasz komputer z systemem Windows on ARM, jedynym procesorem, którego nie ma już na liście obsługiwanych przez Windows 11 jest Snapdragon 835, co nie jest wielkim zaskoczeniem.

Choć wyglądają na drastyczne, podane zmiany mogą nie odzwierciedlać rzeczywistości, a także ulec zmianie w przyszłości. Zawsze może się okazać, że teoretycznie nieobsługiwany procesor jednak będzie działać z system Windows 11. Z doświadczenia wiadomo, że Windows ma tendencję do honorowania minimalnych wymagań CPU, a nie rzeczywistej listy obsługiwanych procesorów.

Aby sprawdzić dokumentację Microsoftu dotyczącą obsługiwanych procesorów w Windows 11, możesz odwiedzić tę stronę.