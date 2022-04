Windows 11: bug blokuje aktualizację systemu

Jeśli chcesz zaktualizować system Windows 11, ale widzisz zamiast tego błąd 0cx1900101, dobra wiadomość - jesteś grupie wielu osób.

Aktualizacje Windows - zarówno 10, jak i 11 - to materiał na dobry thriller. Nigdy nie wiadomo, co się stanie po ich wprowadzeniu. Tym razem jednak mamy do czynienia z bugiem blokującym samą możliwość zaktualizowania najnowszego systemu Microsoftu. A co konkretnie oznacza kod 0xc1900101? Pojawia się, gdy użytkownik chce zainstalować łatki bezpieczeństwa lub - jeśli jest Insiderem - nowy build. Choć kod ten jest jednym z najczęściej spotykanych, Microsoft nie podaje, co go powoduje. Złośliwi powiadają, że sam nie wie. My z kolei nie wiemy, czy jest szykowana jakaś łatka, która go zlikwiduje. Podano jednak kilka pomysłów na to, jak go uniknąć.

Pierwszy jest dość banalny, ale może mieć sens - należy upewnić się, czy na partycji systemowej jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Zalecane jest zarezerwowanie przestrzeni 20 GB. Sposób drugi to zaktualizowanie wszystkich sterowników oraz tymczasowe odpięcie wszelkiego niepotrzebnego sprzętu, np. zewnętrznego dysku twardego. Trzeci polecany jest dla Insiderów używających buildu 22593. Tutaj należy wejść do znajdującego się na partycji systemowej dysku C, a tam do folderu Windows -> System 32. Tam należy skasować plik SecretFilterAP.dll. Następnie zrestartuj maszynę i spróbuj ponownie zaktualizować system.

A co, jeśli nic nie pomoże? Cóż, w takim przypadku warto wycofać ostatnie aktualizacje - tutaj znajdziesz opis, jak to zrobić.

Źródło: Tech Advisor