Windows 11 - build 22463 wprowadza liczne poprawki, w tym paska zadań

W sieci znalazł się kolejny build nachodzącego systemu. Skupia się głównie na poprawkach.

Windows 11 Build 22463 to aktualizacja z linii Nickel - jest to aktywnie rozwijana gałąź systemu. Jak można przeczytać w krótkim oświadczeniu Microsoftu, szykuje ona system na kilka nowości, które przyniesie kolejny build. Dokładna nazwa aktualizacji to "The patch Windows 11 Insider Preview 22463.1000 (rs_prerelease)", a co ciekawe - zadziała na maszynie nie spełniającej wymagań co do procesora oraz modułu TPM. Po instalacji może pojawić się w systemie znak wodny producenta. Niestety, nie da się go usunąć. A co poza tym?

Przede wszystkim zlikwidowany zostaje bug związany z paskiem zadań, przez który ikonki na nim nie były odpowiednio dopasowane. Pojawia się możliwość użycia skrótu klawiaturowego CTRL+Shift+C w celu skopiowania ścieżki do pliku lub folderu w Eksploratorze Plików i zapisać go w schowku, a następnie dokonać synchronizacji pomiędzy urządzeniami. Usprawniono także menu Start - jak zauważono wcześniej, zmiana rozdzielczości sprawiała w nim pewne problemy. Ponadto pojawiła się poprawka szybkich ustawień, zaokrąglono rogi wyskakujących okienek powiadomień, ulepszono kontrast kolorów w motywach, tryb skupienia otrzymał nową opcję, zlikwidowano bug w Narratorze oraz podrasowano wydajność explorer.exe.

Zobacz również:

Źródło: Windows Latest