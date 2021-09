Windows 11 - co przynosi build 22454?

Do kanału Dev trafił nowy build systemu Windows 11. Przynosi jedną widoczną gołym okiem zmianę.

Windows 11 Build 22454 to aktualizacja należąca do aktywnej linii rozwojowej, która jest dedykowana przede wszystkim deweloperom, jednak zawarte w niej zmiany przechodzą później do edycji beta, przeznaczonej dla użytkowników. Mamy tu jedną widoczną zmianę - dotyczy ona menu kontekstowego systemowego Kosza. Zmieniono jego design, aby współgrał z wyglądem całość. Poinformowano również, że menu kontekstowe zostało zoptymalizowane pod kątem użytkowników korzystających z urządzeń dotykowych.

Jak i każdy inny build, także ten ma sporo zmian w warstwie technicznej, czyli niewidocznej gołym okiem, a mających istotny wpływ na działanie całości. Na ich liście znajdziemy m.in. poprawkę buga w Windows Defender Application Guard (WDAG), który uniemożliwiał znajdowanie bugów, a także poprawki w działaniu kilkunastu funkcji systemu Windows 11. Widać, że Microsoft dba o to, aby system w dniu premiery był zapięty na ostatni guzik. Jak jednak znam życie, coś na pewno zostanie przeoczone.

