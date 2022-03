Windows 11 - co się zmieni w systemie? [19.03.2022]

Windows 11 to system, który wciąż ewoluuje. Zbieramy w jednym miejscu wszystkie zapowiedzi nowych funkcji i rozwiązań, które do niego trafią.

Spis treści

Co szykuje dla nas Microsoft w systemie Windows 11? Te informacje zdradzają nam buildy systemu, które udostępniane są w kanale Dev oraz dla uczestników programu Windows Insider. Dla wygody naszych Czytelników gromadzimy je w jednym miejscu, dzięki czemu nie przegapi się żadnych informacji. Tekst ten będzie aktualizowany na bieżąco.

AKTUALIZACJA 19.03.2022

Kolejny build nosi numer 22579. Zmiany dotyczą menu Start - można w nim tworzyć foldery i dawać im własne nazwy. Opcja taka ma zagościć w systemie na stałe wraz z aktualizacją Sun Valley 2. Druga nowość jest bardziej specjalistyczna - pozwala na wykluczanie nośników pamięci USB z szyfrowania BitLocker. Trzecie godna uwagi rzecz to nowy sposób obsługi drukarek. Jeśli podłączysz do maszyny z systemem Windows 11 nową drukarkę, zostanie ona automatycznie rozpoznana i dodana do obsługiwanych.

Fot. WindowsLatest

AKTUALIZACJA 16.03.2022

W kanałach Beta i Release Preview pojawił się build 22000.588. Ważna nowość to ustalenie powiadomień o najwyższym priorytecie. Mogą być trzy i pochodzić zarówno z tego samego źródła, jak i trzech różnych. To praktyczne rozwiązanie w wielu sytuacjach, np. gdy masz ustawiony alarm i powiadomienie w tym samym czasie.

Ponadto build ten poprawia kilkanaście bugów, w tym związane z obsługą urządzeń 5G oraz wyszukiwarką w poczcie Outlook.

AKTUALIZACJA 15.03.2022

Microsoft chce zmienić systemową wyszukiwarkę, prezentując użytkownikom więcej informacji. Będą dodawane tam dynamiczne treści, prezentujące najnowsze informacje, pokazujące święta (np. Dzień Ziemi jak w przykładzie poniżej), zabawne obrazki i popularne globalnie wyszukiwania. Ma to pozwolić na odkrywanie nowych rzeczy.

Fot. Windows Latest

W przypadku organizacji wyświetlana będzie także struktura firmy oraz kontakty.

Fot. Windows Latest

AKTUALIZACJA 14.03.2022

Trwają pracę nad zoptymalizowaniem menu kontekstowego. Obecnie w przypadku wielu konfiguracji sprzętowych pojawia się ono z niewielkim poślizgiem w stosunku do kliknięcia prawym przyciskiem myszki. Opóźnienie może wynosić nawet dwie sekundy. Jest to spowodowane pewnym bugiem powiązanym z nowym designem systemu. Ponadto zapowiedziano, że Sun Valley 2 przyniesie możliwość przywołania starego menu kontekstowego (czyli znanego z Windows 10). W tym celu podczas kliknięcia prawym przyciskiem myszki będzie trzeba po prostu wcisnąć klawisz Shift.

AKTUALIZACJA 11.03.2022

Windows Subsystem for Android został wzbogacony o kilka użytecznych funkcji. Są nimi: wsparcie sprzętowe dla H.264, integracja z systemowa aplikacją Poczta oraz powiadomieniami. Jeśli chodzi o sam Windows 11, Build 22572 to nowe okienko dialogowe dla drukowania dla NotePad i WordPad. Dzięki temu programy te zyskają opcję drukowania do PDF, którą znamy doskonale z Worda (i innych edytorów tekstu).

Fot. Windows Latest

AKTUALIZACJA 10.03.2022

Build 22572 przynosi dwie nowe funkcje: edytor wideo oraz aplikację rodzinną.

Aplikacja rodzinna nazywa się po prostu Microsoft Family. Mamy tu kontrolę rodzicielską, która umożliwia ustalanie limitów czasu na używanie przez dzieci komputera, filtrowanie dostępnych treści, pozwala także na geolokalizację pociech. Oczywiście w tym celu niezbędna jest aplikacja mobilna, która musi być zainstalowana na ich urządzeniach.

Fot. Microsoft

Edytor wideo nosi nazwę Clipchamp. Powstał na bazie wykupionego przez Microsoft we wrześniu 2021 roku programu do edycji wideo o tej samej nazwie. Jest on dostępny w Microsoft Store jako oddzielna aplikacja, ale wkrótce stanie się wbudowaną aplikacją Windows 11. Co różni go do konkurencji? Przede wszystkim stockowa biblioteka z ponad milionem materiałów audio, wideo i grafikami, którymi każdy będzie mógł wzbogacać swoje projekty. Pojawi się także obsługiwana przez Azure zmiana teksty na mowę z obsługą ponad 70 języków.

Fot. Microsoft

AKTUALIZACJA 07.03.2022

Najnowsze przecieki zdradzają, że aktualizacja Sun Valley 2 ukaże się w rocznicę debiutu Windows 11, czyli 5 października 2022 roku.

AKTUALIZACJA 03.03.2022

Build 22567 wprowadza kilka nowości: informacje o ważności karty płatniczej, funkcje bezpieczeństwa Smart App Control oraz pro-ekologiczne aktualizacje. Jak działają? Wyjaśniam po kolei.

Gdy normalnie dokonujesz zakupów w obrębie ekosystemu Microsoftu, czyli w MS Store lub Xbox, możesz przeprowadzić je za pomocą swojego konta MS, które zostało powiązane z kartą płatniczą. Jeśli minie czas jej ważności, pojawi się o tym stosowna informacja. Wyglądać to będzie tak:

Fot. Microsoft

Smart App Control to funkcja mają blokować potencjalnie niebezpieczne aplikacje. Jak będą definiowane "niebezpieczne"? To póki co wie jedynie Microsoft, dlatego jest ryzyko, że zwykłe aplikacje zostaną oskarżone o bycie szkodliwymi. Jeśli funkcja będzie sprawiać problemy, można ją wyłączyć w ustawieniach.

Fot. Microsoft

O co chodzi z pro-ekologicznymi aplikacjami? Microsoft działa aktywnie na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla. Nawiązał współpracę z firmami electricityMap i WattTime w celu monitorowania stężenia jego emisji w różnych rejonach świata. Na tej podstawie zaproponuje pobranie i zainstalowanie aktualizacji z Windows Update w godzinach dnia, gdy stężenie jest najmniejsze. MS zastrzega jednak, że nie ma dostępu do wszystkich rejonów świata, a więc funkcja ta w niektórych miejscach będzie nieaktywna.

Fot. Microsoft

Na końcu warto wspomnieć o zmianach w aplikacji Twój Telefon. Od tego buildu można podlinkować smartfona tak, że traktowany jest jako element komputera. Dzięki temu zyskuje się pełen dostęp do znajdujących na nimi plików, a co ważniejsze - możliwości. Dotyczy to zarówno odpisywania na SMS-y, jak i przeprowadzania rozmów telefonicznych. Producent zmieni na dniach plik instalacyjny systemu tak, aby połączenie z telefonem odbyło się w trakcie procesu instalowania Windows 11.

Fot. Microsoft

AKTUALIZACJA 28.02.2022

Microsoft opracowuje mechanizm "Sticker Editor", który posłuży do umieszczania naklejek na pulpicie. Naklejki to małe, animowane obrazki, których można używać w takich aplikacjach, jak Telegram czy WhatsApp. Funkcja dodawania naklejek pojawi się w menu kontekstowym systemu, a same naklejki zyskają także swoje miejsce w jego ustawieniach. Będzie można zyskać do nich szybki dostęp z paska zadań.

Fot. Windows Latest

Fot. Windows Latest

Jakie naklejki będą dostępne? Zapewne pojawią się dziesiątki propozycji. Jak na razie potwierdzone są koty.

Fot. Windows Latest

A tak wygląda umieszczenie naklejki na tapecie.

Fot. Windows Latest

AKTUALIZACJA 25.02.2022

Build 22563 trafił do kanału Dev i pojawiają się w nim zmiany, które prawdopodobnie trafią do Sun Valley 2. pełna nazwa aktualizacji to Windows 11 Insider Preview 22563 (NI_RELEASE) i Microsoft ostrzega, że może być w niej sporo bugów. NI_RELEASE wskazuje na to, że mamy tu edycję deweloperską, która nie likwiduje wypatrzonych bugów, a zmienia możliwości - a te nowości również mogą być dziurawe. Pierwsza nowość to nowy sposób pokazywania paska zadań w trybie tabletowym. To ukłon w stronę użytkowników z wyświetlaczami dotykowymi (na przykład posiadającymi urządzenia konwertowalne). Zmiana jest zdecydowanie na lepsze, co pokazuje poniższe zestawienie. Po lewej obecny widok paska w trybie tabletu, po prawej - nowy.

Fot. Windows Latest

Opcja wprowadzenia trybu tabletu znajduje się w systemowych ustawieniach, a konkretnie - w zakładce Personalizacja. Po ustawieniu jej na automat, będzie samoczynnie dopasowywać pasek zadań do trybu wyświetlania.

Druga nowość to "treści dynamiczne" w widżetach informacyjnych. Tu również zmiana najlepiej pokaże nam zrzut ekranu:

Fot. Windows Latest

Jak widzimy zmienia się układ, a Microsoft obiecuje, że aktualizacja informacji w widżecie będzie sprawniejsza.

Inne zmiany to:

szybkie wyszukiwanie w systemowej wyszukiwarce obejmuje pliki w Pobranych oraz OneDrive i innych indeksowanych lokalizacjach;

asystent widoku Snap sugeruje trzy ostatnio otwarte karty w Edge;

emoji zostały zaktualizowane do wersji 14, gdzie pojawiają się m.in. nowe tonacje kolorystyczne;

możliwość zaktualizowania systemu pojawia się już na ekranie logowania.

AKTUALIZACJA 23.02.2022

W każdej edycji Windows w tle pracuje wiele procesów i usług, które mogą spowalniać działanie systemu. Niestety - Windows 11 nie jest tu wyjątkiem, jednak zapowiedziane dziś przez Microsoft zmiany pozwalają mieć nadzieję, że to się zmieni. Co to za zmiany? Jets nią wprowadzenie nowej funkcji do Menadżera Zadań. Obecnie możesz tam wejść, wybrać proces/usługę i nakazać jej zamknięcie. To prosty, zerojedynkowy wybór - proces działa całkowicie lub w ogóle. teraz ma dojść do tego trzecia opcja.

Jak działa? Otóż w menu kontekstowym Menedżera pojawi się dodatkowy wybór opcja - alokacja zasobów na potrzeby procesu. Czyli - możesz ustalić górny limit zasobów, z których może korzystać dany proces lub usługa. W chwili obecnej można w Menadżerze Zadań Windows 11 wybrać tryb optymalizacji procesu, co również jest praktyczne, jednak nie daje użytkownikowi możliwości decydowania o wykorzystaniu zasobów. W chwili obecnej nowa funkcja jest testowana i nie wiadomo jeszcze, czy trafi do stabilnej wersji systemu, a jeśli tak - to kiedy?

AKTUALIZACJA 21.02.2022

W buildzie 22557 odkryto kolejne zmiany. Wraca doskonale znana z wcześniejszych systemów Windows funkcja podglądu folderów, którą z nieznanych powodów usunięto z Windows 11. Ponadto w okienku startowym eksploratora plików pojawia się osobna sekcja szybkiego dostępu do ostatnio przypiętych elementów.

Fot.: Windows Latest

Microsoft testuje także funkcję Outlook Desktop Integration. Ma ona umożliwić udostępnianie lokalnych plików poprzez Outlooka bezpośrednio z poziomu eksploratora plików. Pozwoli to na ich wysyłanie e-mailem bez konieczności osobnego otwierania Outlooka.

Fot. Windows Latest

Ostatnią znaną nowością z wersji 22557 są usprawnienia systemowej wyszukiwarki. Dzięki poprawkom technicznym działa teraz szybciej i lepiej sugeruje automatycznego uzupełnianie.

AKTUALIZACJA 17.02.2022

Insiderzy otrzymali build 22557, wprowadzający mnóstwo zmian i nowości. Aktualizacja nosi nazwę Windows 11 Insider Preview 22557 (NI_RELEASE) i jest dostępna w kanale Nickel, który nie jest powiązany z żadną konkretną edycją systemu. Dlatego nie wiadomo, czy zmiany trafią do Sun Valley 2 lub innych dużych aktualizacji. A co zmienia 22557?

Przede wszystkim przywraca umieszczanie ikonek i skrótów na pasku zadań poprzez przeciągnięcie tam wybranego elementu. Druga ważna zmiana to możliwość umieszczania folderów w menu Start. Folder można przesunąć z eksploratora plików lub też stworzyć go w samym menu.

Fot. Windows Latest

Skupienie to kolejna zmiana - pojawiają się dwie opcje: "Nie przeszkadzać" oraz "Sesja". Pierwsza to wyłączenie powiadomień do odwołania, druga - w wyznaczonej porze. Następna nowość to Live Captions, czyli transkrypcje pojawiające się podczas słuchania audio. Funkcja ta będzie szczególnie praktyczna dla osób mających problemy ze słuchem. Napisy będą wyświetlane na górze lub dole ekranu, będzie można je umieszczać również w innych miejscach.

Fot. Windows Latest

Eksplorator Plików również zyskał. Przypięte oraz ostatnio używane pliki będą obejmować nie tylko zawartość dysku maszyny, ale również OneDrive, SharePoint i Teams. Pozwoli to na szybki dostęp do plików przechowywanych w tych aplikacjach. Poza tym pojawiają się strefy w górnej części pulpitu. Gdy przesuniesz tam okienko, zobaczysz Snap Layouts - możesz umieścić je w wybranym miejscu. Usprawnieniu uległa także animacja ukazująca tę czynność.

Fot. Windows Latest

Insiderzy korzystający z kanału Dev otrzymują wraz z buildem 22577 możliwość uruchamiania gier w oknie w trybie zgodności. Usprawni to te tytuły, które korzystają z DX 10 i DX 11.

AKTUALIZACJA 15.02.2022

W aktualizacji Sun Valley 2 wprowadzone zostaną pewne zmiany do Ustawień. Miejsce do magazynowania (System -> Pamięć) otrzyma nowy, bardziej zaawansowany interfejs. Ma być on bardziej przejrzysty i wygodny w obsłudze od obecnie używanego. Poniżej zrzut ekranu prezentujący, jak będzie wyglądać:

Fot.: Windows Latest

W dziale zasilania pojawi się opcja Zrównoważona, która ma lepiej optymalizować konsumpcję energii przez urządzenia, a co za tym idzie - wydłużać czas pracy na baterii. Pojawią się tam również zalecenia związane z najbardziej ekologicznymi ustawieniami, jednak póki co szczegółów nie mamy. Wiemy natomiast sporo o zmianach w dziale Powiadomień. Możemy je nawet pokazać na poniższym zrzucie ekranu. Nowości mają pomóc w wygodniejszym zarządzaniu i dawać użytkownikowi pełną kontrolę.

Fot.: Windows Latest

Ostatnia nowość na dziś to informacje dotyczące usprawnień w Skupieniu, ale tu - niestety - jeszcze nic nie wiemy. Oczywiście poza tym, że takowe będą.

AKTUALIZACJA 14.02.2022

Najnowsze doniesienia od Microsoftu mówią nam, że jeszcze w lutym do systemu może zostać dodanych kilka nowości - nie trzeba będzie na nie czekać do aktualizacji Sun Valley 2. Te świeże elementy trafiły do użytkowników korzystających z kanałów Release Preview i Beta, a dotyczą wyświetlania widżetu z nowościami, czasem i pogodą. Będzie on pokazywany po lewej stronie i wygląda tak, jak na poniższym zrzucie ekranu:

Fot.: WindowsLatest

Inna zmiana dotyczy możliwość udostępniania materiałów w MS Teams bezpośrednio z paska zadań. Pojawi się na nim również możliwość szybkiego wyciszania/aktywowania rozmów.

Fot.: WindowsLatest

AKTUALIZACJA 10.02.2022

Kolejną zmianą, która została zapowiedziana przez producenta, jest dodanie do paska zadań przełącznika umożliwiającego szybki dostęp do ostatnio używanych aplikacji na telefonie. Funkcja ta została po cichu wprowadzona do testów po ostatnim Galaxy Unpacked. Jak pokazuje to poniższy zrzut ekranu, użytkownik zyskuje dostęp do trzech ostatnio uruchamianych apek. Na tym jednak się nie skończy, ale do jakiej ilości chce je zwiększyć Microsoft - tego nie powiedziano.

Funkcja ta dostępna jest dla Insiderów mających wybrane smartfony marki Samsung. Wiemy, że do działania wymagany jest Android 9.0 lub nowszy oraz aplikacja Twój Telefon w wydaniu 1.21092.145.0 lub nowszym. Rozwiązanie to ma trafić w kolejnych tygodniach także do Windows 10.

Fot.: WindowsLatest

AKTUALIZACJA 08.02.2022

Fot.: WindowsLatest

Microsoft pracuje nad nowym klientem Microsoft Defendera. Będzie on dostępny nie tylko dla Windows 11, ale również Windows 10, macOS, Androida oraz iOS. Zmieni się jego budowa - od teraz ma polegać na komponentach webowych, a w systemie znajdą się tylko kluczowe funkcje - jak skaner, mechanizmy wykrywania phishingu i kradzieży haseł itp. Będzie to zatem bardziej panel zarządzania bezpieczeństwem, który wykryje podstawowe zagrożenia, niż pełnoprawny antywirus.

Najnowszy preview Defendera otrzymał możliwość logowania przy użyciu konta Microsoftu. Niestety, jak na razie z tej wersji mogą korzystać wyłącznie użytkownicy z USA, a i to nie wszystkie funkcje są dostępne. Co ciekawe - ze wszystkich możliwości mogą już korzystać pracownicy Microsoftu. Z tego, co podano, nowy Defender umożliwi dodawanie członków rodziny, aby ich urządzenia także były chronione przez rozwiązanie MS. Zaproszenia będzie można przesyłać mailowo lub pryz wykorzystaniu kodów QR. Oczywiście osoba zaproszona musi zainstalować aplikację mobilną lub desktopową, aby objęła ją ochrona.

Fot.: Albacore/Twitter

A kolejna nowość to Naklejki, które będzie można umieszczać na tapecie. Przypominają one testowane w 1999 roku rozwiązanie o nazwie Neptune (zrzut ekranu powyżej). Naklejki mają w tym momencie status funkcji eksperymentalnej. Jak działają? Przypominają widżety z możliwością personalizacji. Użytkownik sam decyduje, co znajdzie się w opcjach, a po skonfigurowaniu Naklejki może umieścić ją bezpośrednio na pulpicie.

Źródła: WindowsLatest, TechAdvisor