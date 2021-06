Windows 11 – co z aplikacjami na Androida? Microsoft odpowiada!

Czy użytkownicy smartfonów z Androidem będą mogli korzystać ze swoich aplikacji na komputerach z zainstalowanym systemem Windows 11?

Microsoft poinformował, że zupełnie nowa funkcja Windows Subsystem for Android (WSA) będzie dostępna jeszcze w tym roku. Oznacza to, że aplikacje działające na smartfonach z systemem Android będziemy mogli zainstalować i korzystać z nich na urządzeniach wyposażonych w system Windows 11.

Microsoft wykorzysta w tym celu Android Open Source Project (AOSP), który pozwoli użytkownikom urządzeń z Androidem na otwieranie aplikacji na komputerach. Jest to podobny schemat do tego, wedle którego aplikacje na Linuxa będą działać w systemie Windows 11.

AOSP jest projektem prowadzonym przez Google, do którego każdy deweloper może dołożyć swoją cegiełkę, w tym przypadku fragment kodu, nowe funkcje, czy bugfixy, także Microsoft. Jest to niezwykle ważny czynnik w tworzeniu Surface Duo OS i wygląda na to, że teraz zostanie wykorzystany także w systemie Windows 11.

Amerykański gigant zmieniał ten projekt, dopasowując go do swoich potrzeb, takich jak właśnie wsparcie dla aplikacji Android w najnowszym systemie operacyjnym. Poza wsparciem AOSP, Microsoft równolegle prowadził prace nad własnym systemem integracji i wsparcia dla programów dedykowanych systemowi Android.

Aby cały proces integracji przebiegał sprawnie, a działanie programów ze smartfonów na komputerach było jeszcze lepsze, Microsoft współpracuje z takimi firmami, jak Intel i Amazon. O ile współpraca z Amazonem ogranicza się do usprawnienia Amazon Appstore, o tyle wspólne działanie z Intelem jest już bardziej złożone. Obie firmy pracują nad technologią Intel Bridge, która pomoże w uruchomieniu aplikacji na komputerach osobistych. Jest ona tworzona przez Intel, więc będzie ograniczona do komputerów wyposażonych w procesory Intela. Jednak, jak zapewnia Microsoft, każdy posiadacz komputera z Windowsem 11 będzie mógł korzystać z aplikacji na Androida.

Posiadacze procesorów ARM nie będą potrzebować żadnych dodatkowych funkcji, ponieważ apki na Androida są z nimi kompatybilne. Microsoft zapewnił także, że technologia Intel Bridge nie będzie potrzebna procesorom AMD, jednak nie ujawnił jeszcze w jaki sposób będziemy mogli korzystać z aplikacji na komputerach z amerykańskimi chipami.

Wspomnieliśmy już wcześniej, że aplikacje będziemy mogli pobrać z Amazon Appstore. Nie będzie to jednak jedyne źródło. Microsoft potwierdził, że aplikacje z Androida będziemy mogli zainstalować bezpośrednio na naszym komputerze, z pominięciem sklepów. Będziemy mogli dokonać tego w trybie programisty.

Do odkrycia wciąż pozostaje wiele niewiadomych dotyczących Windowsa 11 i jego wsparcia dla aplikacji na Androida. Możemy jednak oczekiwać, że wkrótce otrzymamy więcej oficjalnych informacji na ten temat.

Zobacz także: Windows 11 FAQ: Odpowiedzi na najbardziej palące pytania.