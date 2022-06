Windows 11 coraz popularniejszy wśród graczy, ale do Windows 10 mu daleko

Najnowsza ankieta Steam pokazuje, że nowy system zyskuje kosztem starego, choć oba dzieli przepaść. Jak duża?

Steam co miesiąc pokazuje wyniki ankiety, w której gracze anonimowo podają takie informacje, jak używany system operacyjny i podzespoły. W pewien sposób pokazuje to popularność zarówno systemów operacyjnych, jak i samych podzespołów - choć Steam ma konkurencję w postaci Epica i innych platform, jest nadal liderem rynku gaminowego, a w każdej chwili z platformy korzysta kilkanaście milionów osób.

Ponieważ Microsoft zapowiadał Windows 11 jako "najlepszy system do gier", szybkość jego adaptacji w tym środowisku pozwala nam ocenić, na ile to prawda, a na ile slogan reklamowy. W lutym 2022 roku korzystało z niego 15,59% graczy, na początku kwietnia 16,84%, a obecnie jest to dokładnie 19,59%. Czyli powoli, aczkolwiek regularnie, Win11 zyskuje nowych użytkowników. Mimo tego daleko mu jeszcze do dominującego systemu, czyli Windows 10 w edycji 64-bit, z którego korzysta 73,89% graczy. To przypomina nieco rynek przeglądarek - Chrome jest również mocno przed kolejną w zestawieniu. A co interesujące, na trzecim miejscu znajduje się 64-bitowa wersja... Windows 7. Jej udział na Steam to 2,41%.

Zobacz również:

Jak pokazuje to poniższe zestawienie, Windows dominuje na Steam, a Linux i macOS są daleko mniej popularne.

Fot. H Tur/PC World

Ciekawe są również wyniki popularności kart graficznych - liderzy to NVIDIA GeForce GTX 1060, NVIDIA GeForce GTX 1650 oraz NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Zadaje to kłam twierdzeniu, że aby dobrze się bawić, trzeba koniecznie mieć silną kartę graficzną i to najlepiej najnowszej generacji.

Fot. H Tur/PC World

Źródło: Steam