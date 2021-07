Windows 11 - czy aktualizacja z Windows 7 i 8.1 za darmo jest możliwa?

Jak zapewne wszyscy dobrze pamiętają, posiadacze oryginalnych systemów Windows 7 i Windows 8.1 mogli dokonać darmowej ich zmiany na Windows 10. A czy jest to możliwe w przypadku Windows 11?

Warto przypomnieć, jak było z przejściem z Windows 7 i Windows 8.1 na Windows 10. Po premierze tego ostatniego (w październiku 2015 roku) Microsoft oznajmił, że każdy posiadacz wymienionych wcześniejszych wersji będzie mógł dokonać aktualizacji do nowego systemu bez żadnych opłat. Jedyną niedogodnością był limit czasowy - trzeba było dokonać zmiany do 29 lipca 2016 roku. Jednak ten dzień minął i okazało się, że nadal jest możliwa zmiana Windows 7 lub 8.1 na 10 bez żadnych kosztów! Do dzisiaj nie wiadomo, czy było to ciche przyzwolenie Microsoftu, czy też przeoczenie programistów? Wszystko jak na razie wskazuje na to pierwsze - sprawa pozostawienia darmowej aktualizacji była powszechnie znana, zaś sam MS nic nie zrobił, aby ją zablokować.

Na łamach PC World sprawdzaliśmy na bieżąco, czy aktualizowanie systemu za darmo nadal jest możliwe. Ostatni test miał miejsce w październiku 2020 roku - nic się nie zmieniło. Ponad cztery lata po rzekomym wycofaniu tej możliwości nadal można było przejść za darmo na nowy system. Podejrzewam, że Microsoft miał w tym swój cel. Otóż krótko po debiucie Windows 10 Satya Nadella zdradził, że celem firmy jest osiągnięcie miliarda urządzeń pracujących pod kontrolą Windows 10 w ciągu 4 lat od debiutu. Pozostawienie możliwości aktualizacji z pewnością mogło pomóc w osiągnięciu tego celu, zaś podana data 29 lipca 2016 miała być "straszakiem" skłaniającym do szybszego podejmowania decyzji.

No dobrze, a jak się ma sprawa z Windows 11? Dla Microsoftu Windows 7 i Windows 8.1 to w tej chwili "martwe" systemy i nawet nikomu przez myśl nie przejdzie, aby wspominać o nich w kontekście Windows 11. Jednak weźmy pod uwagę dwa fakty. Pierwszy - możliwość przejścia na Windows 11 z Windows 10 (oczywiście na sprzęcie, który spełnia te warunki). Drugi - pozostawienie możliwości darmowej zmiany Windows 7 i 8.1 na Windows 10. Co nam to mówi? Otóż być może będzie możliwy przeskok z Windows 7 i 8.1 na Windows 11, ale konieczny będzie przystanek pośredni, czyli Windows 10.

Jakby to wyglądało w praktyce? Użytkownik Windows 7 (lub 8.1) korzysta z pozostawionej "furtki" do aktualizacji swojego systemu na Windows 10, a po wykonaniu tej operacji natychmiast korzysta z kolejnej możliwości i przechodzi na Windows 11. I teoretycznie jest to możliwe. Jest jednak pewna dość istotna sprawa, która może sprawić, że teoria pozostanie tylko teorią bez możliwości zastosowania w praktyce. Ta sprawa to podzespoły. Microsoft wymaga stosunkowo nowego sprzętu, a trudno się spodziewać, aby ktoś z Windows 7 czy 8.1 używał komputera lub laptopa sprzed 2-3 lat. Owszem, można zmodernizować posiadany - wówczas szansa na darmowy przeskok na Windows 11 znacznie rośnie.

Oczywiście póki co to tylko teorie. Aby sprawdzić, czy możliwe będzie przejście z Windows 7 lub 8.1 na Windows 11, musimy zaczekać do oficjalnego debiutu tego systemu.