Windows 11 da lepszą kontrolę na plikami Office

A o co właściwie chodzi? Przede wszystkim o zmianę wprowadzoną w 2019 roku.

W 2019 roku Microsoft wprowadził do systemowej wyszukiwarki opcję jednoczesnego wyszukiwania plików w OneDrive i na dysku twardym, a także na koncie użytkownika w Office.com. Niestety, sprawiło to, że wyszukiwanie stało się wolniejsze. Nic jednak dziwnego - w celu znalezienie plików system musiał połączyć się z siecią i szukać plików o wskazanej nazwie na sieciowych dyskach. Potem wyszukiwanie to zostało wprowadzone jako domyślne.

W Windows 11 stanie się ono jednak opcjonalne - zapowiadane zmiany sugerują pojawienie się opcji "szybkiego wyszukiwania", które będzie obejmować wyłącznie lokalny dysk twardy. Opcję tę trzeba będzie wybrać ręcznie w ustawieniach systemu. Zarazem wyłączenie wyszukiwania sprawi, że system nie będzie synchronizował plików w tle, dzięki czemu zyska nieco na szybkości oraz wydajności.

Foto: WindowsLatest

Zmiana ta pojawi się jako pierwsze u użytkowników Windows Insider, a do powszechnego obiegu wejdzie zapewne w 2022 roku.

Źródło: WindowsLatest