Windows 11: deweloperzy muszą dostosować swoje aplikacje do designu

Wśród licznych zmian Windows 11 przynosi odświeżenie designu. Dotyczy to każdego aspektu systemu - zaczynając od ikonek, kończąc na aplikacjach takich, jak Notatnik, Zdjęcia czy Twój Telefon. Zmieniło się także menu kontekstowe, które jest jedną z najważniejszych funkcji "okienek". Minus przy tym taki, że nie wspiera istniejących na pulpicie skrótów, a żeby mieć do nich dostęp, należy wybrać "Pokaż więcej opcji". Tak jest ze wszystkimi już zainstalowanymi aplikacjami, co nieco obniża komfort użytkowania Windows 11, ale deweloperzy już działają. Pierwsze aplikacje otrzymują wsparcie dla nowego systemu.

WinRAR, niezwykle popularny program do archiwizacji, w wersji 6.10 beta już obsługuje "jedenastkę" i jak widać po poniższym przykładzie, menu kontekstowe jest w pełni obsługiwane. Tak samo jest już z innymi archiwizerami: 7-Zip oraz NanaZaip. Kolejni twórcy oprogramowania zapewne dodadzą obsługę Windows 11 w kolejnych edycjach swoich aplikacji, więc trzeba zaczekać kilka tygodni i większość będzie już gładko zintegrowana z menu kontekstowym. Trzeba jednak przyznać, że Microsoft nie uprzedził deweloperów o braku wsparcia przez nie istniejących aplikacji - gdyby to zrobił, już mielibyśmy pełne wsparcie dla wszystkich.

