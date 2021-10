Windows 11 dla firm już się pojawił. Jakie cechy skłaniają do jego instalacji?

Dzisiaj Windows 11 pojawił się w swojej pierwszej wersji finalnej. Co może skłonić do jego instalacji na urządzeniach firmowych?

Jak podaje sam Microsoft, Windows 11 dla firm to "najlepszy i najbardziej bezpieczny jak dotąd system operacyjny stworzony z myślą o biznesie i pracy hybrydowej". Wpływa na to m.in wymóg używana TPM 2.0 oraz zabezpieczeń wbudowanych w sam system. Dla administratorów IT dużym ułatwieniem jest możliwość zarządzania podległymi maszynami za pośrednictwem chmury, a zintegrowany mechanizm Microsoft Power Automate pozwala adminom i pracownikom na tworzenie zautomatyzowanych procesów za pomocą przepływów. Dzięki narzędzom do przeciągania i upuszczania z małą ilością kodu oraz setek wstępnie utworzonych konektorów, można łatwo automatyzować powtarzalne zadania.

Microsoft Power Automate. Foto: Microsoft

Windows 11 jest przygotowany do wymogów modelu zerowego zaufania, co znacznie wpływa na bezpieczeństwo. Pełne wsparcie dla Windows 365 lub Azure Virtual Desktop ma zwiększyć produktywność pracowników i umożliwić pełną współpracę niezależnie od posiadanych urządzeń. Oparte na chmurze drukowanie uniwersalne zapewnia proste i bezpieczne środowisko drukowania, które jednocześnie udostępnia szerokie możliwości, a także odciąża informatyków w zakresie wymaganego czasu i pracy. Eliminuje potrzebę stosowania infrastruktury lokalnej i umożliwia informatykom zarządzanie drukarkami bezpośrednio przez scentralizowany portal. Rozwiązanie to pozwala użytkownikom odszukanie najbliższej drukarki i natychmiastowe rozpoczęcie drukowania, a organizacji chronić drukarki i dokumenty przy użyciu kont użytkowników i grup zabezpieczeń usługi Azure AD. Cała komunikacja jest chroniona za pośrednictwem zabezpieczonych połączeń HTTPS.

Foto: Microsoft

Inne funkcje dla firm w nowym systemie to ulepszone wizualizacje systemu Windows, asystent przyciągania (automatycznie zapisuje układy okien, aby łatwo wznawiać pracę od momentu, w którym ją przerwano), spersonalizowane widżety, integracja z usługą Microsoft Teams (łatwe w obsłudze połączenia telefoniczne i czat bezpośrednio z poziomu paska zadań). Możliwe jest także porzucenie haseł dzięki opcji bezpiecznych, wieloskładnikowych logowań jednokrotnych z urządzeń do chmury i aplikacji dzięki funkcji Windows Hello dla firm. W każdej wersji systemu pojawiają się funkcje Snap Layouts i Groups - zapewniają przejrzystość wizualną, umożliwiając optymalizację obszaru ekranu w przypadku realizacji wielu zadań. Dla wielu ekranów pojawia się układ trzykolumnowy.

Foto: Microsoft

Jaką wersję systemu Windows 11 otrzyma firma po aktualizacji? Oczywiście taką samą, jak dotąd używana. A więc z Windows 10 Pro nastąpi przejście na Windows 11 Pro, a z Windows 10 Enterprise na Windows 11 Enterprise. Uwaga - Windows 11 Pro nie będzie zapewniać możliwości korzystania z Windows 11 Pro w S mode, dlatego trzeba będzie wyłączyć S mode przed uaktualnieniem.