Windows 11 doczekał się swoich... lodów

Microsoft zaskakuje. Po lodówce Xbox, reklamach wideo na Times Square oraz pokryciu Burj Khalifa logiem nowego systemu, teraz możesz spróbować Windows 11 - dosłownie. Lody wyglądają kolorystycznie jak domyślna tapeta, a taką barwę nadają deserowi jagody. Dodano też napar z niebieskiej herbaty (klitoria ternateńska) oraz kawałki błękitnej czekolady. Twórcą lodów jest Michael "Mikey" Cole, który wcześniej tworzył desery dla takich osób, jak Jay-Z czy Hilary Clinton.

Cztery pinty lodów - czyli 1,89 litra - kosztują 79 dolarów, czyli ok. 320 złotych. Daniel Rubino z serwisu Windows Central miał okazję zakosztować lodów. Jak podaje, smak jest bardzo oryginalny, choć przy pierwszym skosztowaniu dziwny. Jednak gdy przywykniesz do smaku, nie możesz przestać jeść. Cóż, wypada uwierzyć na słowo. Jeśli ktoś chciałby je zamówić, może zrobić to na tej stronie.

We couldn’t limit the Bloomberry flavor to just a month! Get your pint from @MikeyLikesItNY here: https://t.co/bS4HPvvZXW #Windows11 pic.twitter.com/x5S21FxNlD