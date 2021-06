Windows 11 dostanie nowy zestaw tapet

Według najnowszych wieści, Windows 11 będzie mógł pochwalić się zupełnie nowym zestawem tapet systemowych. Jak wyglądają?

Od wczoraj napływają informacje na temat nowej generacji systemu Windows 11. Niestety, póki co nie wygląda to dobrze. Praktycznie na żadnym zrzucie ekranu nie przedstawiono ani jednego nowego czy innowacyjnego elementu, który miałby wprowadzić przełom na rynku komputerowym. No, może poza projektami tapet, które pojawiły się w Internecie chwilę temu. Przyjrzymy się, jak wyglądają.

Źródło: Windows Latest

Nowa systemowa kolekcja "Sunrise" składa się z 24 regularnych tapet na pulpit i blokadę ekranu oraz 8 dedykowanych klawiaturom dotykowym. Możliwe, że jest ich więcej, jednak na dzień dzisiejszy pokazano tylko tyle. Co ciekawsze jednak, wszystkie proponowane obrazki dostępne są w dwóch wersjach - jasnym oraz ciemnym. Może to wskazywać na to, że firma Microsoft testuje obsługę dynamicznych tapet, które wcześniej miały zadebiutować w Windows 10X. Chodzi o obrazki, które dostosowują się kolorystycznie, by odzwierciedlić bieżącą porę dnia i godzinę.

Źródło: Windows Latest

Więcej na temat Windows 11 dowiemy się na wydarzeniu, które zaplanowane jest na 24 czerwca. To właśnie wtedy przedstawiciele firmy Microsoft przedstawią nam więcej szczegółów dotyczących systemu. Do tego dnia przyjdzie nam czekać na kolejne przecieki i plotki.

