Windows 11 - funkcje, które warto poznać

Windows 11 nie wszystko pokazuje przed naszymi oczyma. Oto praktyczne funkcje, których żal nie znać!

Większe bezpieczeństwo

Dzięki wymogowi posiadania modułu TPM znacznie zwiększa się bezpieczeństwo systemu, a co za tym idzie - danych użytkownika. Microsoft w ten sposób dodał warstwę zabezpieczeń przeciwko atakom każdego rodzaju, a na laptopach jest to również dodatkowa warstwa ochrony przeciwko kradzieży danych. Oprócz tego TPM nie jest czymś, o czym musisz myśleć - jest cały czas włączony i działa, nie musisz wprowadzać żadnych ustawień.

Odpinanie laptopa nie zmienia stanu okienek

Jeśli korzystasz z Windows 10 i podpinasz laptopa przez Thunderbolt lub kabel wideo, po odpięciu wszystkie otwarte okienka "rozsypują się" (co pokazuje poniższe nagranie w 1 m 20 sekundzie). W Windows 11 zostało to rozwiązane - po odpięciu laptopa okienka zostają zminimalizowane, a gdy podepniesz go ponownie, powracają do poprzedniego stanu.

Konfiguracja wstępna i porady

Proces instalacji systemu jest niezwykle prosty, a przy jego zakończeniu możesz od razu umieścić w systemie swoje ulubione aplikacje. Dzięki poradom można dowiedzieć się o nowych funkcjach oraz skorzystać z proponowanych przez Microsoft rozwiązań.

Foto: PC World

Szacowany czas aktualizacji

W Windows 11 wprowadzono bardzo miłą i praktyczną funkcję - jeśli system z tych czy innych powodów musi zostać zaktualizowany, zobaczysz szacowany czas wprowadzania poprawek. Dzięki temu wiesz, czy możesz spokojnie pójść zrobić sobie herbatę, czy też wziąć kąpiel albo pójść na zakupy. Czas ten wyświetla się w Windows Update. Warto przypomnieć, że w Win11 wiele aplikacji zostało oddzielonych od systemu i aktualizują się one w tle, bez konieczności restartu maszyny.

Wykorzystanie urządzenia

Może i nie jest to jakaś rewolucyjna zmiana, ale ma potencjał. Już w Windows 10 wprowadzono możliwość określenia, do czego będzie używana maszyna, na której jest instalowany - na przykład do gier, pracy lub edukacji. Po wyborze system samoczynnie dopasowywał swoje ustawienia tak, aby zapewniać jak najlepszą wydajność. Windows 11 daje więcej możliwości w tym zakresie.

Foto: PC World

Tryb skupienia w Zegarze

Systemowa aplikacja Zegar pozwala teraz na wyznaczenie czasu skupienia - czyli okresu, który przeznaczasz na pracę i rozrywkę. Wykorzystuje w tym celu system Pomodoro - trzeba przyznać, że świetnie sprawdza się on w praktyce. Na tym nie koniec - dodano do Zegara listę zadań do wykonania i Spotify. Jeśli ktoś słucha muzyki podczas pracy, będzie to z pewnością praktyczne rozwiązanie. Ogólnie - jest dobrze.

Foto: PC World

Linux GUI

Nie trzeba instalować Linuxa, aby poznać jego możliwości. Tak właśnie działa Windows Subsystem for Linux. Możesz dzięki niemu używać terminala Linuxa bez konieczności montowania go w wirtualnej maszynie. Aplikacje Linuxa uruchomisz w okienku.

Foto: PC World

Aplikacje z Androida

Póki co nie ma jeszcze ich obsługi, ale pojawi się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Dzięki współprac z Amazonem Microsoft umożliwi otwieranie aplikacji stworzonych na system Android bezpośrednio w Windows 11. Dzięki temu można będzie nie tylko korzystać z aplikacji na Windows, ale również płynnie przechodzić z jednego nośnika na drugi. Na przykład podczas grania w grę możesz zapisać jej stan na telefonie, a następnie kontynuować zabawę na PC. Pomijając to, Microsoft wciąż rozwija aplikację Twój Telefon, dzięki której masz dostęp do zawartości urządzenia.

Foto: PC World

