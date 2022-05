Windows 11: historia aktualizacji [11.05.2022]

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zmieniają system kolejne aktualizacje Windows 11, zebraliśmy wszystkie informacje w jednym miejscu.

Oficjalna data premiery Windows 11 to 5 października 2021 roku. Pierwsza aktualizacja miała miejsce zaledwie tydzień później, gdyż 12 października wypadał Patch Tuesday. W ten sposób Windows 11 stał się najszybciej zaktualizowanym systemem Windows w historii.

Aktualizacje prezentujemy w kolejności od najnowszej do najstarszej. Sam tekst będzie aktualizowany w miarę pojawiania się kolejnych nowości.

KB5013943

Data wydania: 10.05.2022

Aktualizacja zawiera szereg poprawek związanych z zabezpieczeniami systemu. Większość z nich została określona jako "ważna". Co warto zauważyć, nie ma tu likwidacji żadnych krytycznych podatności, co oznacza, że od ostatniej aktualizacji takich nie wykryto.

KB5012643

Data wydania: 26.04.2022

Łatka naprawia m.in. problem związany z wyciekiem pamięci, naprawia nieprawidłowe wyświetlanie napisów w multimediach, a także likwiduje brak możliwości zmiany rozmiaru okienek, który występował i wielu użytkowników. Poprawiono również rozruch w trybie bezpiecznym, sterownika protokołu SMBv1 oraz działanie niektórych aplikacji MSIX.

KB5012592

Data wydania: 13.04.2022

Lista poprawek w tej aktualizacji jest bardzo długa. Warte uwagi to:

zmiana w systemowej wyszukiwarce - będzie prezentować użytkownikom więcej informacji. Znajdą się w niej dynamiczne treści, prezentujące najnowsze informacje, pokazujące święta i popularne globalnie wyszukiwania. Ma to pozwolić na odkrywanie nowych rzeczy;

poprawka błędu związanego z biblioteką wmipicmp.dll, przez który wzrastało zużycie pamięci;

poprawka błędu związanego z biblioteką Kerberos.dll, co owocowało wstrzymaniem działania z Local Security Authority Subsystem Service (LSASS);

poprawka błędu związanego z Kontrolą Użytkownika, przekładającą się na wyskakiwanie okienka dialogowego podczas uruchamiania aplikacji.

KB5011563

Data wydania: 28.03.2022

Zmiany, jakie przynosi ta edycja, to możliwość ustalenia trzech źródeł powiadomień o wysokim priorytecie - zawsze będą znajdować się na szczycie listy powiadomień, naprawa błędy powodującego znikanie pliku OneDrive po zmianie nazwy, usprawnienie systemowych funkcji SystemSettings.exe oraz Searchindexer.exe - zlikwidowano błąd uniemożliwiający wyszukiwanie offline w Outlooku. Jak zwykle dodano także kilka poprawek związanych z bezpieczeństwem.

KB5011493

Data wydania: 08.03.2022

Wydanie to wprowadza poprawki bezpieczeństwa oraz poprawia bug sprawiający, że pliki w OneDrive pozostają po skasowaniu. ty Updates notes.

KB5010414

Data wydania: 15.02.2022

Aktualizacja pozwala na współdzielenie ciasteczek pomiędzy Microsoft Edge w trybie Internet Explorer oraz zwykłym Microsoft Edge. Ponadto dodaje wsparcie dla dodawania i usuwania przestrzeni nazw NVMe. Ponadto naprawiono szereg bugów, związanych m.in. z systemową wyszukiwarką oraz połączeniami z serwerami przy użyciu RDS.

KB5010386

Data wydania: 08.022022

Poprawka w ramach Patch Tuesday. Usprawnia działanie systemu, przez co ma on pracować zauważalnie szybciej. Po styczniowej poprawce okazało się, że przy niektórych konfiguracjach nastąpiło spowolnienie - w lutym Microsoft naprawił w końcu ten błąd. KB5010386 wprowadza nowy system pomocy - wykorzystuje on do działania wyszukiwarkę Bing i ma pomóc użytkownikom w znalezieniu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W Ustawieniach pojawił się nowy sposób zarządzania subskrypcjami Office i Xbox Game Pass. Teraz w jednym miejscu masz całą historię subskrypcji włącznie z płatnościami oraz zdobytymi nagrodami.

Poprawiono także sporo błędów i podatności w systemie, w tym dość istotną, związaną z operacjami przy wykorzystaniu Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Naprawiono problem polegający na nieprawidłowym odczytywaniu stanu baterii urządzeń podpiętych do Windows 11 za pomocą Bluetooth. Ponadto jeśli ktoś zauważył, że funkcja automatycznego ukrywania paska zadań u niego nie działa, po instalacji KB5010386 taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

KB5008353

Data wydania: 27 I 2022

Aktualizacja opcjonalna, przynosząca usprawnienia związane z obsługą Bluetooth, dźwiękiem, monitorami HDR i paskiem zadań. Ponadto w systemowych Ustawieniach znajdziesz nową stronę, która pomoże Ci zarządzać kontami Microsoftu i subskrypcjami Office 365 oraz Xbox (jeśli oczywiście takowe posiadasz). Jak to działa? W jednym miejscu znajdziesz rodzaj subskrypcji, informację o opłatach, szczegóły płatności oraz Nagrody Microsoftu (tam, gdzie są dostępne).

KB5010795

Data wydania: 19 I 2022

Łatka wydana jako OOB (out of band, czyli poza harmonogramem) naprawia problemy z połączeniami VPN, wirtualnymi maszynami i nośnikami ReFS oraz kontrolerami Windows Server Domain.

KB5009566

Data wydania: 11 I 2022

Aktualizacja zawiera poprawki związane z mechanizmami bezpieczeństwa oraz usprawnia obsługę języka japońskiego w systemie. Microsoft ostrzega, że po jej wprowadzeniu niektóre programy do edycji grafiki mogę renderować niepoprawnie kolory przy niektórych wyświetlaczach HDR.

KB5008215

Data wydania: 14 XII 2021

Aktualizacja zawiera poprawki związane z mechanizmami bezpieczeństwa. W związku z tym zalecane jest jak najszybsze jej wprowadzenie.

KB5007262

Data wydania: 22 XI 2021

Aktualizacja opcjonalna, która likwiduje szereg bugów, w ty sprawiający, że Eksplorator Plików kończy swoje działanie.

KB5007215

Data wydania: 9 XI 2021

Łatka likwiduje bug powodujący nieprawidłową pracę lub przerwanie działania niektórych aplikacji. Jest on związany z renderowaniem interfejsu aplikacji.

KB5006746

Data wydania: 22 X 2021

Opcjonalna aktualizacja, która zawiera poprawkę buga sprawiającego problemy z procesorami AMD, ale również likwidującego problemy z ekranem śmierci, eksploratorem plików oraz usprawniający grafikę i animację w aplikacji Czat.

KB5006674 (OS Build 22000.258)

Data wydania: 12 X 2021

Aktualizacja likwiduje bug związany z oprogramowaniem Intel "Killer" i "SmartByte", wprowadza również kilka poprawek związanych z bezpieczeństwem.